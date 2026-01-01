Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल का अनोखा नजारा, मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में सांप बना ट्रैफिक पुलिस

    By Indrajeet Sharma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:13 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में नए साल के पहले दिन एक अनोखी घटना हुई। एक गेहूंअन सांप सड़क पर फन फैलाकर बैठ गया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। धूप ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुजफ्फरपुर में नए साल पर एक सांप ने रोक दिया लोगों का रास्ता। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, हथौड़ी (मुजफ्फरपुर) । नए साल की शुरुआत आमतौर पर जश्न, शुभकामनाओं और खुशियों के साथ होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में 2026 के पहले ही दिन लोगों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सबको चौंका भी दिया। यहां नए साल की सुबह सड़क पर एक ऐसा वीआईपी आ गया, जिसने बिना किसी बैरिकेड या सायरन के ही लोगों की राह रोक दी। बीच सड़क फन फैलाए बैठा एक सांप, जिसे देखकर हर कोई ठिठक गया और रास्ता खुद-ब-खुद थम गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांप बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा नजर आया

    हथौड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक गेहूंअन सांप बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा नजर आया। सांप को देखते ही लोगों की आवाजाही करीब एक घंटे तक पूरी तरह ठप हो गई।

    दरअसल, छपरा–हथौड़ी मार्ग के नरमा गांव के पास गेहूंअन सांप धूप सेंकने के लिए बीच सड़क पर कुंडली मारकर बैठ गया था। सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वे सहम गए।

    सांप की लंबाई काफी अधिक थी और देखने में वह विषैला प्रतीत हो रहा था। लोगों को अपने आसपास खड़ा देख सांप भागने के बजाय पहले तो वहीं बैठा रहा, फिर कुछ देर बाद फन फैलाकर लोगों की ओर देखने लगा। यह दृश्य देखकर धीरे-धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी।

    करीब एक घंटे तक चलता रहा घटनाक्रम

    करीब एक घंटे तक यह नजारा चलता रहा। लोग तमाशबीन बने सांप को देखते रहे और सांप भी फन फैलाए बीच सड़क पर डटा रहा। इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बाद में ग्रामीणों ने किसी तरह सांप को सड़क के किनारे कराया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड के कारण ही सांप धूप सेंकने के लिए बाहर निकला था।