नए साल का अनोखा नजारा, मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में सांप बना ट्रैफिक पुलिस

संवाद सहयोगी, जागरण, हथौड़ी (मुजफ्फरपुर) । नए साल की शुरुआत आमतौर पर जश्न, शुभकामनाओं और खुशियों के साथ होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में 2026 के पहले ही दिन लोगों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सबको चौंका भी दिया। यहां नए साल की सुबह सड़क पर एक ऐसा वीआईपी आ गया, जिसने बिना किसी बैरिकेड या सायरन के ही लोगों की राह रोक दी। बीच सड़क फन फैलाए बैठा एक सांप, जिसे देखकर हर कोई ठिठक गया और रास्ता खुद-ब-खुद थम गया।

सांप बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा नजर आया हथौड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक गेहूंअन सांप बीच सड़क पर फन फैलाए बैठा नजर आया। सांप को देखते ही लोगों की आवाजाही करीब एक घंटे तक पूरी तरह ठप हो गई।

दरअसल, छपरा–हथौड़ी मार्ग के नरमा गांव के पास गेहूंअन सांप धूप सेंकने के लिए बीच सड़क पर कुंडली मारकर बैठ गया था। सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वे सहम गए। सांप की लंबाई काफी अधिक थी और देखने में वह विषैला प्रतीत हो रहा था। लोगों को अपने आसपास खड़ा देख सांप भागने के बजाय पहले तो वहीं बैठा रहा, फिर कुछ देर बाद फन फैलाकर लोगों की ओर देखने लगा। यह दृश्य देखकर धीरे-धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी।