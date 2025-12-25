Language
    रजिस्ट्री के नाम पर एक गुजराती से करोड़ों की ठगी! मुजफ्फरपुर में कौन है जिम्मेदार?

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    Bihar Latest News : मुजफ्फरपुर में जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर एक गुजराती से करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। पीड़ित ने कार्रवाई की गुहार ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । Muzaffarpur latest news : मुजफ्फरपुर में जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर एक गुजराती से करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। भरोसे और कागजी कार्रवाई के जाल में फंसाकर रकम हड़पने का आरोप लगने के बाद जिले की रजिस्ट्री प्रक्रिया और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है, वहीं पूरे प्रकरण ने स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है।

    मुकेश कुमार ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई

    जमीन रजिस्ट्री के नाम पर गुजरात के एक व्यक्ति से 1.90 करोड़ रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है। मुकेश कुमार ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें सादपुरा के जमीन मालिक विजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी अर्चना सिन्हा, रतवारा के राकेश कुमार, उमेश कुमार पटेल, रंजीत कुमार व राकेश कुमार समेत अन्य को नामजद किया है। पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से सकरा के बरियारपुर थाने के मुरियारी के निवासी हैं।

    वर्तमान में गुजरात के भावनगर में रहते हैं। 2023 में उनसे संपर्क किया गया। कहा गया कच्ची-पक्की में हाईवे के पास जमीन है, वह दिलवा देंगे। जमीन का एग्रीमेंट रतवारा निवासी राकेश कुमार के नाम से है। उन्हें जमीन पसंद आ गई। प्रति कट्ठा 76 लाख रुपये में सौदा हुआ।

    पूरा पेमेंट करने पर 15 दिनों में रजिस्ट्री करने की बात कही। आरोपितों के बैंक खाते में अलग-अलग तिथियों में रुपये दिए। जमीन रजिस्ट्री के लिए कहने पर 25 लाख और देने की बात कही। एक कातिब के पास 3.76 लाख रुपये जमा करने को कहा। कातिब को रुपये दे दिए। इसके बाद भी जमीन रजिस्ट्री नहीं की। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।