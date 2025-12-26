Language
    टाप टेन की सूची में शामिल 25 हजार का इनामी बदमाश मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 25 हजार के इनामी बदमाश अमन कुमार उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया है। बिल्ला मुजफ्फरपुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जिले के टाप टेन की सूची में शामिल 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश अमन कुमार उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया है।

    वह मूल रूप से स्टेशन टोला कांटी का निवासी है। उस पर मुजफ्फरपुर जिले के कई थानों में रंगदारी, लूट, डकैती एवं मादक पदार्थ अधिनियम के छह मामले दर्ज है।

    मीनापुर थाना में 2022 में दर्ज लूटपाट के मामले में उसकी तलाश चल रही थी। गिरफ्तारी के कारण लगातार वह ठिकाना बदल रहा था। एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी थी। इसी बीच गुप्त सूचना पर छापेमारी कर उसे कांटी इलाके से पकड़ा गया।

    इस दौरान उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन मजबूत घेराबंदी के कारण पकड़ा गया। बिल्ला का तार अंतरजिला गिरोह के बदमाशों से भी जुड़ा है।

    पूछताछ में गिरोह से जुड़े और कई बदमाशों के नाम व ठिकाने की जानकारी मिली है। पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है।