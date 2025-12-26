टाप टेन की सूची में शामिल 25 हजार का इनामी बदमाश मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जिले के टाप टेन की सूची में शामिल 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश अमन कुमार उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया है।

वह मूल रूप से स्टेशन टोला कांटी का निवासी है। उस पर मुजफ्फरपुर जिले के कई थानों में रंगदारी, लूट, डकैती एवं मादक पदार्थ अधिनियम के छह मामले दर्ज है।

मीनापुर थाना में 2022 में दर्ज लूटपाट के मामले में उसकी तलाश चल रही थी। गिरफ्तारी के कारण लगातार वह ठिकाना बदल रहा था। एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी थी। इसी बीच गुप्त सूचना पर छापेमारी कर उसे कांटी इलाके से पकड़ा गया।