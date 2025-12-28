Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कनाडा भेजने का सपना दिखाकर लूटा करीब 12 लाख, मुजफ्फरपुर में किराये के कमरे से ठग गिरफ्तार

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:49 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर से हरियाणा पुलिस ने कुणाल नामक ठग को गिरफ्तार किया है। उस पर कनाडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11.70 लाख रुपये ठगने का आरोप ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । कनाडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11.70 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित कुणाल को हरियाणा के शहर मानेसर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह काजीमोहम्मदपुर थाना के गन्नीपुर इलाके के किराया का कमरा लेकर छिपा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित को गिरफ्तार कर हरियाणा पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया। पुलिस का कहना है कि 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हरियाणा की टीम रवाना हो गई है।

    हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले के शहर मानेसर थाना से आए एएसआई नीतिन कुमार ने बताया कि पांच जनवरी को प्राथमिकी कराई गई थी। इसमें कुणाल को नामजद किया गया था। इसमें कहा था कि उन्हें कनाडा में नौकरी दिलाने का आरोपित ने झांसा देकर आरोपित ने उनसे कई तिथियाें में 11.70 लाख रुपये लिए। राशि मिलने के बाद आरोपित फरार हो गया। उसने अपना नंबर बदल लिया।

    वैज्ञानिक जांच के दौरान आरोपित का गन्नीपुर में लोकेशन मिला। इसके बाद हरियाणा पुलिस यहां आई। स्थानीय थाने में कागजी प्रक्रिया पूरी कर आरोपित की तलाश में छापेमारी की। इसी में गन्नीपुर इलाके के एक मकान से उसे दबोच लिया गया। इस दौरान उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन मजबूत घेराबंदी के कारण पकड़ा गया।

    पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपित मूल रूप से सीतामढ़ी का रहने वाला है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाना बदलकर यहां रह रहा था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह मार्चेंट नेवी में काम करता था। नौकरी छोड़ने के बाद विदेश में नौकरी दिलाने वाले एक कंपनी से जुड़ गया। इसी में उसने ठगी का काम किया।

    काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि हरियाणा पुलिस यहां आई थी। उनके सहयोग से आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे लेकर हरियाणा पुलिस लेकर रवाना हो गई है। वहां के कोर्ट में आरोपित को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आधार पर आगे ककी कार्रवाई की जाएगी। 