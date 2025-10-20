Bihar Politics: मुकेश सहनी के खास सकलदेव बने भाजपा के साथी, तारापुर सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला

Language
    By Rajnish KumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    तारापुर विधानसभा से वीआईपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और आगामी चुनाव में समर्थन का वादा किया। बिंद ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की बात कही और जनता से भाजपा को जिताने की अपील की। 

    डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के समर्थन में सकलदेव बिंद वापस लेंगे नामांकन। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। तारापुर विधानसभा से वीआईपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद रविवार को भाजपा में शामिल हो गए।

    धौरी स्थित हाथीनाथ मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान समर्थकों के साथ डिप्टी सीएम सह भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी के समक्ष भाजपा का दामन थामा।

    सकलदेव बिंद ने मंच से ही घोषणा की कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सम्राट चौधरी का पूरा समर्थन करेंगे और अपना नामांकन वापस लेंगे।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि तारापुर में विकास की गति और तेज हो सके।

    उन्होंने कहा कि अब पूरा समाज सम्राट चौधरी के साथ खड़ा रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। सकलदेव बिंद जैसे जमीनी नेता के शामिल होने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी।

    उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के सम्मान और उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। अब जरूरत है कि तारापुर के लोग एनडीए को दोबारा मजबूत जनादेश दें। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सकलदेव बिंद के भाजपा में शामिल होने से न केवल तारापुर विधानसभा, बल्कि मुंगेर और जमालपुर क्षेत्रों में भी एनडीए को लाभ होगा।

    इन तीनों क्षेत्रों में बिंद, निषाद और सहनी समाज की संख्या लगभग 35 से 40 हजार है। ऐसे में इस समुदाय का समर्थन भाजपा को सीटों पर निर्णायक बढ़त दिला सकता है।

    सम्राट ने सकलदेव बिंद के समर्थकों ने भाजपा में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

