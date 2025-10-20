Language
    महागठबंधन पर बरसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा – स्वार्थ के लिए बना है गठबंधन, NDA को मिलेगी भारी जीत

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ अपना हित साधने में लगे हैं। राय ने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में एनडीए को भारी जीत मिलेगी, क्योंकि एनडीए सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं।

    केंद्रीय गृहमंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया

    डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस परिवारवादी पार्टियां हैं, जो अपने परिवार के दायरे से बाहर सोच ही नहीं सकतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों के बीच आपसी द्वेष और टकराव साफ झलक रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है।

    नित्यानंद राय ने कहा, "जिन लोगों ने बिहार की राजनीति में द्वेष और वैमनस्य फैलाया, वे केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए एकजुट हुए हैं। उन्हें न तो बिहार के विकास से मतलब है और न ही राज्य के लोगों के भविष्य से। जहां स्वार्थ की राजनीति हावी होती है, वहां विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं।"

    उन्होंने महागठबंधन को नकारात्मक और अवसरवादी करार देते हुए कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर भरोसा करती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने विकास की धारा को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया है।

    नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता महागठबंधन को करारा जवाब देगी और भारी मतों से NDA को जीत दिलाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में विकास की जो गति एनडीए सरकार ने दी है, वह आगे भी जारी रहेगी।