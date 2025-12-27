मुंगेर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, पिस्टल छीनी; शराब तस्कर को छुड़ाया

जागरण संवाददाता, मुंगेर। नयारामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पूर्व पंचायत स्थित कन्हैयाचक गांव में शनिवार की देर शाम मुफस्सिल थाना के हसनपुर क्यूआरटी टीम के बाइक दस्ते पर स्थानीय लोगों के हमला करने का मामला सामना आया है। इस घटना में एक पुलिस जवान सोनू कुमार के गंभीर रूप से जख्मी होने तथा उसका पिस्टल व मोबाइल छीन लिए जाने सूचना है। बताया जाता है कि हसनपुर क्यूआरटी टीम को सूचना मिली थी कि काले रंग की बाइक से एक व्यक्ति शराब लेकर नौवागढ़ी की ओर जा रहा है। इसके बाद क्यूआरटी टीम के पांच जवानों ने तीन बाइक से शराब तस्कर का पीछा किया। तस्कर को जब पुलिस के पीछा करने का आभास हुआ तो वह पाटम पूर्वी पंचायत के कन्हैयाचक गांव की ओर भागा।

कन्हैयाचक गांव के पास पुलिस ने शराब तस्कर को खदेड़ कर पकड़ लिया तथा उसे अपने साथ ले जाने लगी। शराब तस्कर की पहचान वार्ड संख्या एक के वार्ड सदस्य मनीष कुमार के रूप में की गई। इधर मनीष कुमार को ले जाता देख ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस टीम के साथ मारपीट की और खदेड़ दिया। मारपीट के दौरान सिपाही सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका पिस्टल और मोबाइल फोन छीन लिया गया। इसके बाद पुलिस टीम बाइक छोड़ जान बचा कर भागी।

वहीं, ग्रामीणों ने पुलिस की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर हाथापाई के दौरान पुलिस के एक जवान ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। इसके बाद घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई। वीडियो की जांच के क्रम में वार्ड संख्या एक के वार्ड सदस्य मनीष कुमार सहित अन्य युवकों की पहचान की गई।

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में मुफस्सिल, नयारामनगर सहित कई थाने की पुलिस कन्हैयाचक पहुंची। इसके बाद पुलिस कर्मी के गायब पिस्टल व मोबाइल की खोजबीन शुरू की गई।

नहीं मिली पिस्टल टमाटर के खेत में हथियार की खोजबीन की गई पर पिस्टल नहीं मिला। इस मामले में पुलिस ने रेणु देवी, आरती देवी, वार्ड सदस्य मनीष यादव की पत्नी रितू देवी, बहन छोटी कुमारी सहित कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।