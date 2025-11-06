Tarapur Election 2025 Voting: मतदान आज, तारापुर का कौन बनेगा बाजीगर एनडीए या महागठबंधन?

संवाद सहयोगी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। Tarapur Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर, गुरुवार को मतदान हो रहा है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए वोटरों में उत्साह है। सबके मन में यही सवाल है कि मतदान के दौरान किसका सिक्का चलेगा और कौन बैकसीट पर नजर आएगा। हालांकि, पिछले चार चुनावों में इन विधानसभा क्षेत्र से जदयू सीट जीतती आई है।

इस बार यह सीट एनडीए गठबंधन में भाजपा के हिस्से में आई है। भाजपा ने अपने पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा है। जबकि महागठबंधन ने राजद के उम्मीदवार अरुण साह को चुनाव मैदान में उतारा है। अरुण साह पिछले चुनाव में 3852 वोट से हार गए थे। जेडीयू के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने इन्हें पराजित किया था। राजीव कुमार सिंह को 79090 मत प्राप्त किया था, वहीं अरुण कुमार साह को 75238 मत मिला था।