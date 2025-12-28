Language
    ‘500 करोड़ की PPP योजना से बदलेगा भीमबांध का स्वरूप’, मुंगेर में सम्राट चौधरी का बड़ा एलान

    By Manish KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के भीमबांध को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपये की पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) ...और पढ़ें

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। भीमबांध को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। इसके लिए वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन आदि विभागों के सचिवों को बुलाया गया है। उन्हें केवल एक ही काम करना है कि पूरे भीमबांध जंगल क्षेत्र को कैसे वैश्विक स्तर पर लाया जाए। 

    उन्होंने कहा कि भीमबांध क्षेत्र में 54 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। कई काटेज बनेंगे। इसके अलावा भी अन्य चीज बनेगी। इसके माध्यम से हम भीमबांध को दुनिया से जोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 करोड़ से जंगल के अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। 

    मन की बात कार्यक्रम में हुए शामिल

    यह बातें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड के खैरा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कही। वे यहां ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। 

    उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में तारापुर क्षेत्र की जनता ने सर्वाधिक मतों से जिताया है। ऐसे में जिसने हमारा सम्मान किया है, हम उनका सम्मान करेंगे‌। यही हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें इसका अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से यह बताने का काम किया है कि भारत कैसे खड़ा हुआ, कैसे श्रेष्ठ बना, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है।

    समाज से कचड़ा साफ किया जाएगा

    उन्होंने तारापुर के स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में स्थान दिलाने का काम किया है। हमारा प्रयास है की अंतिम शनिवार को अपने क्षेत्र में रहकर जनता की समस्याओं को सुन उसका समाधान करें। 

    प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह स्पष्ट निर्देश मिला है कि बिहार में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए तथा करोड़ों युवाओं के कौशल का विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख किया करें। उन्होंने मंच से अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया कि समाज से कचड़ा साफ किया जाएगा।