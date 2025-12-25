Munger News: शहरवासियों के लिए खुला वेस्ट टू वंडर पार्क, नववर्ष पर उठा सकेंगे आनंद

Language
    By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    संवाद सूत्र, मुंगेर। नगर निगम ने गुरुवार को शहरवासियों को राज्य का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क सौंप दिया। इसके तहत गुरुवार को मेयर कुमकुम देवी तथा डिप्टी मेयर खालिद हुसैन ने संयुक्त रूप से कंपनी गार्डन में स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क में तैयार किए गए टिकट काउंटर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने पार्क की विशेषताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

    मेयर ने बताया कि आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुबह 9:00 बजे तक पार्क में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा गया है। इसके बाद पार्क में प्रवेश के लिए 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाममात्र के इस शुल्क से नगर निगम पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सकेगा तथा पार्क के रखरखाव, सुरक्षा और सुंदरीकरण में मदद मिलेगी।

    महापौर ने कहा कि कंपनी गार्डन स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। यह राज्य का पहला बेस्ट टू वंडर पार्क है। इसमें प्लास्टिक और अन्य बेकार समझे जाने वाले कचरे के फिर से उपयोग कर आकर्षक व उपयोगी संरचनाएं बनाई गई हैं। पार्क का उद्देश्य केवल मनोरंजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि लोगों को यह संदेश देना भी है कि कचरे का सही तरीके से दोबारा उपयोग कर उससे उपयोगी और सुंदर रूप दिया जा सकता है।

    उन्होंने बताया कि पार्क को और अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यहां व्यायाम के लिए उपकरण लगाए गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले सहित अन्य खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आने वाले दिनों में यहां और सुविधा बढ़ाया जाएगा। बच्चों के लिए बोटिंग की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी।

    सुरक्षा गार्ड को किया गया है तैनात

    वेस्ट टू वंडर पार्क में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पार्क में आगंतुकों के बैठने के लिए प्लास्टिक कचरे से तैयार की गई कुर्सी और टेबल भी लगाया गया है। यह स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।

    डिप्टी मेयर खालिद हुसैन ने बताया कि एक जनवरी से पहले पार्क में तिरंगे के रंग की आकर्षक लाइटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे शाम के समय पार्क की सुंदरता और बढ़ जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि पार्क में भ्रमण के दौरान फूल-पत्तियां न तोड़ें और किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं ताकि यह हरित स्थल लंबे समय तक सुरक्षित स्वच्छ और सुंदर बना रहे।

    मौके पर स्वच्छता पदाधिकारी पिंटू कुमार, वार्ड पार्षद बाबुल गुप्ता, रवि कुमार, सुजीत पोद्दार, अंजली कुमारी आदि उपस्थित थे।