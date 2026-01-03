मुंगेर विश्वविद्यालय : अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सेवा विस्तार के साथ अन्य सुविधा भी

जागरण संवाददाता, मुंगेर। मुंगेर विश्वविद्यालय के अंगीभूत कालेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सेवा विस्तार की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कालेजों से सीसीआर रिपोर्ट मांगा गया था तथा सभी कालेजों से विश्वविद्यालय प्रशासन को सीसीआर रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। ऐसे में जल्द ही अतिथि शिक्षकों को सेवा विस्तार मिल सकता है।

अतिथि शिक्षकों को जल्द मिलेगा सेवा विस्तार इसको लेकर सोमवार को बैठक भी संभावित है। बताते चलें कि एमयू के कालेजों में विषयवार शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए दूसरे कुलपति के कार्यकाल में पहली बार अंगीभूत कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद उनकी सेवा का 11 माह समाप्त होने के बाद उन्हें सेवा विस्तार भी दिया गया था।

कालेजों से प्राप्त हो चुका है सीसीआर रिपोर्ट विगत नवंबर माह में उनकी सेवावधि फिर से समाप्त हो गई थी। हालांकि इस बीच बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कई विषयों में विश्वविद्यालय को स्थायी शिक्षक भी प्राप्त हुए। वहीं फिलहाल भी विश्वविद्यालय को राजनीति विज्ञान विभाग में विश्वविद्यालय सेवा आयोग से एक दर्जन से अधिक शिक्षक प्राप्त हुए हैं। इन शिक्षकों की काउंसलिंग पांच जनवरी सोमवार को होनी है। इस बीच विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी को देखते हुए एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों को सेवा विस्तार देने की तैयारी कर चुका है।