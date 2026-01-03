मुंगेर में सड़क हादसा, हाईवा की टक्कर से युवती की मौत; भाई हुआ घायल
तारापुर (मुंगेर) में राजा-रानी तालाब के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे स्वर्णडीह गांव की रेशम शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के राजा-रानी तालाब के समीप शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक युवती की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को बेहतर इलाज के लिए जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर रेफर किया गया है। इधर पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया है।
मृतका की पहचान तारापुर नगर पंचायत क्षेत्र के स्वर्णडीह गांव निवासी रेशम शुक्ला के रूप में की गई है। बताया जाता है कि रेशम शुक्ला अपने पुत्र हर्षित का डीएवी स्कूल, हवेली खड़गपुर में नामांकन कराने के लिए भाई नीतीश झा के साथ बाइक से जा रही थी।
इसी दौरान राजा-रानी तालाब के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में रेशम शुक्ला और उसका भाई नीतीश झा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुत्र हर्षित को मामूली चोटें आईं। आसपास के ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया।
यहां तैनात चिकित्सक डॉ. फारुख ने रेशम शुक्ला को मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल नीतीश झा को प्राथमिक उपचार के बाद जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर रेफर कर दिया गया। मृतका रेशम शुक्ला अपने पीछे सात वर्षीय पुत्र और एक वर्षीय पुत्री को छोड़ गई हैं।
घायल नीतीश झा की शादी आगामी फरवरी माह में होने वाली थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्वर्णडीह गांव में शोक का माहौल है। वहीं, पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
