मुंगेर में हाईटेक होगी सुरक्षा, स्कूटी से मनचलों को पकड़ेंगी महिला टाइगर
मुंगेर पुलिस ने नव वर्ष पर महिलाओं, युवतियों और छात्राओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। एसपी सैयद इमरान मसूद ने 2026 तक पुलिस व्यवस्था को हाईटेक ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुंगेर। नव वर्ष के साथ ही पुलिस प्रशासन ने महिलाओं, युवतियों और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ठोस व प्रभावी कदम उठाने की घोषणा की है।
आरक्षी अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि वर्ष 2026 तक जिले की पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत तकनीक, त्वरित कार्रवाई और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं।
एसपी ने बताया कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महिला टाइगर मोबाइल टीम को और सशक्त किया जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से अभया ब्रिगेड की भूमिका भी मजबूत की जाएगी। नव वर्ष में महिला व युवतियों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महिला टाइगर मोबाइल को विशेष रूप से सक्रिय रखा जाएगा।
जिले के सभी 26 थानों में महिला टाइगर टीम का गठन किया जाएगा। इन टीमों को तेज और प्रभावी कार्रवाई के लिए स्कूटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है।
स्वीकृति मिलते ही टीमों को स्कूटी दी जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में महिला टाइगर मोबाइल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मनचलों और अपराधियों पर कार्रवाई कर सकेगी।
अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और शहर को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शहरी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की भी योजना है। प्रस्ताव के तहत प्रमुख चौराहों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, सरकारी कार्यालयों और संवेदनशील स्थानों पर कुल 58 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
इन कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और फुटेज को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इससे अपराधियों की पहचान और कार्रवाई में तेजी आएगी तथा आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा।
स्कूल और कॉलेजों के बाहर तैनात रहेगी अभया ब्रिगेड
छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभया ब्रिगेड को जिले के स्कूलों और कांलेजों के बाहर नियमित रूप से तैनात किया गया है। अभया ब्रिगेड द्वारा गश्ती कर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी, ताकि छात्राएं बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और शिक्षण संस्थानों के आसपास सुरक्षित माहौल बना रहे।
छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए जा रहे टिप्स
अभया ब्रिगेड द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में खुद की सुरक्षा कैसे करें और बदमाशों का मुकाबला कैसे करें। इसको लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम होंगी।
बेहतर पुलिसिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता
एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जिले के सभी थानों में सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) की स्थापना पूरी कर ली गई है। अब सभी मामलों की एंट्री और निगरानी ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसकी माॉनिटरिंग सीधे पुलिस कार्यालय से की जाएगी। इससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
इसके अलावा ट्रायल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिससे न्यायालय में लंबित मामलों की निगरानी संभव होगी और पुलिसकर्मियों की समय पर गवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
पुलिस कप्तान ने कहा कि आधुनिक तकनीक और नई व्यवस्थाओं के जरिए जिले की पुलिस को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इससे अपराध नियंत्रण। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही आम जनता का विश्वास भी और गहरा होगा।
