    मुंगेर में स्थापित की जाएगी मदर डेयरी का प्लांट, 4 अक्टूबर को CM नीतीश और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह करेंगे भूमिपूजन

    By Rajnish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    मुंगेर के जमालपुर में मदर डेयरी की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी जिसके लिए 4 अक्टूबर को भूमि पूजन किया जाएगा। लगभग 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह राज्य का दूसरा मदर डेयरी प्लांट होगा और किसानों से दूध एवं गोबर खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है।

    मुंगेर में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा मदर डेयरी प्लांट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुंगेर के जमालपुर स्थित जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ की लागत से मदर डेयरी की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी।

    भूमि पूजन 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डेयरी प्लांट के लिए जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में 14 एकड़ जमीन पूर्व में ही हस्तांतरित कर दी गई है।

    उन्होंने बताया कि डेयरी में बांका, भागलपुर, लखीसराय, जमुई आदि जिले के किसानों से दूध एकत्र किया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव में को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। दूध से कई प्रकार के डेयरी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा।

    इसके अलावा, एक बायोगैस प्लांट भी स्थापित होगा। किसानों से गोबर भी खरीदा जाएगा। इस गोबर से ऊर्जा तैयार कर उसी से डेयरी प्लांट का संचालन किया जाएगा।

    डेयरी प्लांट खुलने से रोजगार का अवसर मिलेगा। क्षेत्र के लोगों को रोजगार घर पर मिलेगा। यहां स्थापित होने वाला प्लांट राज्य का दूसरा होगा। मोतिहारी में मदर डेयरी का प्लांट पहले से है।

    खास उत्पाद

    मदर डेयरी फुल क्रीम दूध, मानकीकृत दूध, डबल टोंड दूध, और स्किम्ड दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर जैसे अन्य डेयरी उत्पाद भी बनाता है। ताजा दूध और क्रीम से बनी उच्च गुणवत्ता वाली आइसक्रीम भी बनाता है।

    अंतिम चरण में प्रशासनिक तैयारी

    मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री मदर डेयरी प्लांट का जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में न सिर्फ भूमि पूजन करेंगे, बल्कि प्रगति यात्रा के दौरान संपन्न हुए कार्यों का शुभारंभ और होने वाले कार्यों का शिलान्यास करेंगे।

    जिलाधिकारी निखिल धनराज तैयारी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम जमालपुर के जेएसएस ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों को देखा।

    बियाडा की जमीन पर बनने वाले मदर डेयरी दुग्ध शीतक केंद्र का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को तीन के पूर्व सभी काम पूरा करने को कहा है।