मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर बवाल, दो समुदायों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल; 22 गिरफ्तार
मुंगेर के सफियासराय थाना क्षेत्र में 3 कट्ठे जमीन की घेराबंदी को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। सिंघिया पंचायत के महदपुर फरदा गांव में हुई इस घटना में एक युवक अंकुश कुमार को गोली लगी। ग्रामीणों के अनुसार 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लखीसराय-मुंगेर पथ को जाम कर दिया।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। सफियासराय थाना क्षेत्र के सिंघिया पंचायत स्थित महमदपुर फरदा गांव में तीन कट्टे भूमि विवाद को लेकर शनिवार को दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष से गोलियां चलीं। ग्रामीणों ने 40 राउंट से ज्यादा गोलियां दोनों तरफ से चलने की बात कही है। हालांकि, पुलिस ने 40 चक्र गोलियां चलने से इन्कार किया है।
मुंगेर में दो समुदायों के बीच गोलीबारी #munger #Firing pic.twitter.com/5kqf3xK8jK— Krishna Bahadur (@Kanha317Krishna) September 27, 2025
एक गोली अंकुश कुमार (20) नामक युवक को पैर में गोली लगी है। परिवार वालों ने युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फरदा के पास लखीसराय-मुंगेर पथ को जाम कर दिया।
घायल युवक अंकुश कुमार
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ और कई थानों की पुलिस के साथ पहुंचे। पुलिस ने हल्का लाठी बल का प्रयोग किया। कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई है। दोनों तरफ से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जमाल मलिक उर्फ बबलू मल्लिक के लाइसेंसी हथियार को भी जब्त किया गया है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है।
दरअसल, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जमाल मलिक उर्फ बबलू मल्लिक और बांक फरदा टोला गांव निवासी दशरथ यादव के बीच तीन कट्टे जमीन का विवाद चल रहा है। जमीन पूर्व मुखिया प्रतिनिधि के पेट्रोल पंप के पास है। यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
दो दिन पूर्व एक पक्ष ने सफियासराय थाने की पुलिस से शिकायत की विवादित भूमि पर दूसरा पक्ष घेराबंदी कर रहा है। सफियासराय थानाध्यक्ष अमरेश कुमार ने दोनों पक्ष को थाना बुलाया और तत्काल निर्माण पर रोक लगा दी।
इसे लेकर शनिवार को विवाद हो गया और पत्थरबाजी के बाद गोलियां चलीं। इधर, गोली लगने से घायल युवक अंकुश ने फर्द में बताया कि वह दिल्ली से घर लौटा था। शनिवार को घर के सदस्यों के साथ गंगा स्नान कर घर लौट रहे थे, इस बीच गांव में गोलियां चल रही थी। एक गोली हमारे बायें पैर के ऊपरी हिस्से में लगी। युवक की हालत खतरे से बाहर है।
डेढ़ घंटे तक चलता रहा बवाल
घटना के बाद दो घंटे तक बवाल चलता रहा। वायरल वीडियो में गोली चलने और पत्थरबाजी दिख रही है। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, एसडीपीओ अभिषेक आनंद, कोतवाली, कासिमबाजार, हेमजापुर, सफियासराय, जमालपुर थानाध्यक्ष और पुलिस ने लाइन से बल को बुलाया गया। पुलिस की सख्ती के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वालों की तलाश कर रही है।
स्थिति नियंत्रण में, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी : एसपी
पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने कहा कि स्थित नियंत्रण में है। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी और गोलियां चली हैं। मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है।
जिस जगह पर घटना हुई है, वहां दंडाधिकारी और पुुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना में शामिल दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने लोगों से अपील है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे, किसी तरह की परेशानी होती है तो पुलिस को कॉल करें।
