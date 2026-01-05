Munger News: जीविका योजना से महिलाओं को मिला रोजगार, प्रखंड कार्यालय में तैनाती
मुंगेर के धरहरा प्रखंड में जीविका योजना के तहत चीना देवी और निशा कुमारी को सफाईकर्मी के रूप में रोजगार मिला है। उन्हें प्रखंड सह अंचल कार्यालय में तैन ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, धरहरा (मुंगेर)। प्रखंड क्षेत्र में सक्षम जीविका योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और नियमित आय से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में जीविका समूह से जुड़ी दो महिलाओं चीना देवी और निशा कुमारी का चयन सफाई कर्मी के रूप में किया गया है।
चयन के बाद दोनों महिलाओं की तैनाती प्रखंड सह अंचल कार्यालय में की गई है, जहां वे स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगी।
बीपीएम कुमारी जयश्री ने बताया कि जीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य के तहत सफाई कर्मियों की नियुक्ति जीविका समूह के माध्यम से की गई है।
उन्होंने कहा कि इससे एक ओर जहां महिलाओं को नियमित आमदनी का स्रोत मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था भी बेहतर होगी।
उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लंबे समय से अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यालय कर्मी उपस्थित थे।
बीडीओ राकेश कुमार ने चयनित महिलाओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे कार्यालय परिसर, विभिन्न कक्षों, बरामदे और आसपास के क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय-समय पर पूरा करना आवश्यक है, ताकि कार्यालय आने वाले आम नागरिकों को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मिल सके। इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा है।
उनका कहना है कि जीविका योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था से आम जनता को भी सुविधा मिलेगी।
लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जीविका के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा।
