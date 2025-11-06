Jamalpur Election 2025 Voting: जमालपुर में मतदान आज, पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग
Jamalpur Chunav 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आज गुरुवार को जमालपुर सीट पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही मुंगेर और तारापुर में भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपादित कराने को सभी बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की है।
संवाद सहयोगी, मुंगेर। Jamalpur Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को मुंगेर व जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आरडी एंड डीजे कालेज परिसर में मतदान कर्मियों को ईवीएम सहित आवश्यक मतदान सामग्री का वितरण किया गया। वितरण कार्य जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश पर शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। जमालपुर, मुंगेर और तारापुर में आज मतदान हो रहा है।
ईवीएम वितरण से पहले डीएम ने मतदान कर्मियों और पीठासीन पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी और कर्तव्य निर्वहन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने की सख्त नसीहत दी। डीएम ने स्पष्ट कहा कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक भी वोट का अंतर अगर वीवीपैट पर्ची और ईवीएम के आंकड़े में पाया गया तो संबंधित पदाधिकारी से लेकर कर्मी पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सस्पेंड भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इसलिए सभी कर्मियों को ईमानदारी और पूर्ण जिम्मेदारी से अपना कार्य करना होगा।
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को जमा करने से पूर्व पीआरओएप को क्लोज करना अनिवार्य होगा। उन्होंने साफ कहा कि बिना एप क्लोज किए ईवीएम जमा नहीं की जाएगी। यदी ऐसा जो करेगें उन्हे वापस उस मतदान पर भेज दिया जाएगा। यदी किसी कर्मी ने इस प्रक्रिया में कोताही बरती तो कार्रवाई तय है।
उन्होंने कहा कि काउंटिंग केवल उन्हीं बूथों पर होगी, जहां नियमों के अनुसार ऐसा करने का प्राविधान है। डीएम ने मतदान कर्मियों को यह भी आश्वस्त किया कि मतदान के दौरान प्रशासन पूरी तरह उनके साथ रहेगा। डीएम ने कहा, मतदान के दिन मैं स्वयं, एसपी सहित सभी वरीय पदाधिकारी लगातार गश्त करेंगे। किसी भी समस्या पर तुरंत संपर्क करें, हर बुथ की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
ईवीएम जमा कराने के बाद कर्मियों के रुकने की व्यवस्था को लेकर डीएम ने कहा कि जमा करने के पश्चात कर्मियों को कालेज परिसर में रुकने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने घर लौट सकते हैं। साथ ही मतदानकर्मी समय से मतदान केंद्र पर पहुंचें और सभी प्रक्रिया का पालन करें।
वितरण स्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सामग्री वितरण का कार्य शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतदान कर्मियों ने कहा कि प्रशासन के निर्देश से प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट हो गई है। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
