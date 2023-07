Sawan 2023: बिहार के इन स्टेशनों पर मिलेगा बिना लहसुन-प्याज का भोजन; कांवरियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम

Sawan 2023 बिहार के भागलपुर मालदा भागलपुर सुल्तानंगज सहित कई स्टेशनों पर कांवरियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर शाकाहारी नाश्ता और अन्य व्यंजन की व्यवस्था करने की तैयारी की गई है। यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसने के लिए सुलतानगंज स्टेशन पर फास्ट फूड यूनिट भी खोली गई है। यहां तक की स्टॉल के कर्मियों को बाल और नाखून भी साफ रखने को कहा गया है।

Sawan 2023: बिहार के इन स्टेशनों पर मिलेगा बिना लहसुन-प्याज का भोजन

मुंगेर, जागरण संवाददाता। Sawan 2023: इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला (Shravani Mela 2023) दो महीने तक चलेगा। ऐसे में कांवरियों की भीड़ अधिक रहेगी। रेलवे ने कांवरियों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम करने का दावा किया है। रेलवे स्टेशनों पर शुद्ध शाकाहारी नाश्ता और अन्य व्यंजन की व्यवस्था करने की तैयारी की गई है। साहिबगंज, कहलगांव, मालदा, भागलपुर, सुल्तानंगज और जमालपुर स्टेशनों पर बने रेलवे के स्टॉल और कैंटीन में बिना लहसुन-प्याज के भोजन परोसा जाएगा। स्टॉल संचालकों को निर्देशों का अनुपालन करने संबंधी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। स्टॉल के कर्मियों को बाल और नाखून भी स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए हैं। खान-पान की मॉनिटरिंग के लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसने के लिए सुलतानगंज स्टेशन पर फास्ट फूड यूनिट भी खोली गई है। मालदा मंडल श्रावणी मेले (Shravani Mela) के दौरान मेला यात्रियों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह तत्पर दिख रही है। मंडल के अधिकारी करेंगे निगरानी सुल्तानगंज में मेला ड्यूटी करने और समग्र प्रबंधन की निगरानी के लिए हर दिन मंडल अधिकारी तैनात रहेंगे। मालदा रेल मंडल के वाणिज्य निरीक्षक या पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया है। यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए आरपीएफ की ओर से अलग से 'क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं' बूथ बनाए गए हैं। मेडिकल बूथ पर रेलवे के चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक व पारा मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। मालदा रेल मंडल डीआरएम विकास चौबे ने कहा कि सावन माह में कांवरियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य विभाग के पदाधिकारी को हर सुविधाओं के लिए निगरानी के लिए तैनात किया गया है। रेल प्रशासन का खान-पान में शुद्धता का खास ध्यान है। शुद्ध शाकाहारी खाना कांवरियों को मुहैया कराया जाएगा।

