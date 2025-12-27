धरहरा-दशरथपुर मार्ग पर पेट्रोल लीक से कार धू-धू कर जली, दो भाइयों ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता मुंगेर। धरहरा - दशरथपुर मुख्य मार्ग पर शनिवार को औड़ाबगीचा पंचायत भवन के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई। जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।

घटना के समय वाहन में आदित्य कुमार और सुप्रीम कुमार दोनों भाई मौजूद थे। दोनों धरहरा निवासी सदानंद यादव (डीलर) के पुत्र हैं। आग लगते ही दोनों भाई वाहन से उतरकर भागे और अपनी जान बचाई। पेट्रोल रिसाव के कारण इंजन से धुआं निकलने लगा चालक आदित्य कुमार ने बताया कि वह किसी काम से घर से दशरथपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक पेट्रोल रिसाव के कारण इंजन से धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही उसने गाड़ी रोककर बोनट खोला। बोनट खोलने के दौरान वह आंशिक रूप से जख्मी हो गया।

बोनट खुलते ही आग ने तेजी पकड़ ली और कुछ ही देर में कार धू-धू कर जलने लगी। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।