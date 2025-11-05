Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: चुनाव प्रचार समाप्त, कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

संवाद सहयोगी, मुंगेर। Bihar Election 2025 Phase 1 Voting विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मंगलवार को जिले में प्रचार-प्रसार पूरी तरह थम गया। जिला प्रशासन मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में जुट गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से बताया कि छह नवंबर को मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों अधिकारियों ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, बिजली और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। डीएम ने बताया कि मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में एक निर्वाची पदाधिकारी के साथ आठ सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जमालपुर में एक निर्वाची और नौ सहायक निर्वाची पदाधिकारी, वहीं तारापुर में एक निर्वाची और 12 सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

तीनों विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 1208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमें मुंगेर में 404, जमालपुर में 392 और तारापुर में 412 बूथ हैं। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर दिया गया है, बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। जिले में एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष और तीन विधानसभा स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।

इन नियंत्रण कक्षों से हर बूथ की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मतदान के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुंगेर विधानसभा में 3,39,856 मतदाता हैं, जिनमें 1,80,022 पुरुष, 1,59,815 महिलाएं और 19 थर्ड जेंडर शामिल हैं।

जमालपुर विधानसभा में 3,28,695 मतदाता, जिनमें 1,75,418 पुरुष, 1,53,266 महिलाएं और 11 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं तारापुर विधानसभा में 3,29,904 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 1,76,996 पुरुष, 1,52,898 महिलाएं और 10 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिले में औसतन प्रति हजार पुरुष पर 875 महिलाएं मतदाता हैं।

इस चुनाव में करीब 17 हजार युवा मतदाता पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गौरव की बात है कि युवा वर्ग सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहा है। मतदान दलों की रवानगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मी आर.एस. कालेज से और मुंगेर व जमालपुर विधानसभा के मतदान कर्मी आर.डी. एंड डी.जे. कालेज से ईवीएम और आवश्यक सामग्री प्राप्त करेंगे।

सभी मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, सड़क मार्ग, बिजली और पेयजल सुविधा की जांच कर ली गई है। प्रत्येक केंद्र पर शौचालय, रैंप, छाया और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अंत में डीएम और एसपी ने जिलेवासियों से अपील की कि सभी निर्भिक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर संभव तैयारी कर ली है।

शांतिपूर्ण होगा चुनाव, पुलिस तैयार : एसपी मुंगेर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए सेंक्टर, जोनल, सुपर जोनल और थाना स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। जो 24 घंटे सक्रिय रहेगी इन टीमों का काम किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करना होगा।

एसपी ने बताया कि जिले के सभी 1208 मतदान केंद्रों पर स्थायी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और लगातार गश्ती दल तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे प्रत्येक वाहन की लोकेशन रियल टाइम में मानिटर की जा सकेगी। साथ ही वाहनों के सुगम आवागमन के लिए यातायात की अलग व्यवस्था की गई है, ताकि पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री लेकर जाने और लौटने में कोई दिक्कत न हो।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने अब तक 145 असामाजिक तत्वों पर सीसीए की कार्रवाई कर उन्हें जिला बदर किया है। वहीं 3500 लोगों से शांति भंग की आशंका में बांड भरवाया गया है और 800 वारंटियों के मामलों का निष्पादन किया गया है। जिले में पहली बार 100 प्रतिशत लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं।

जिले में कुल 1541 लाइसेंसी हथियारधारी हैं, जिन सभी ने अपने हथियार थानों में जमा किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने चुनाव पूर्व चलाए गए विशेष अभियान में दो मिनी गन फैक्ट्री पकड़े गए हैं, जबकि 40 अवैध हथियार और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।