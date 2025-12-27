Language
    डिप्टी CM सम्राट चौधरी खड़गपुर को देंगे नई सौगात, तैयारी में जुटा प्रशासन

    By Ram Prawesh Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 दिसंबर को हवेली खड़गपुर के अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने तैयारियों का जायजा लिया। ...और पढ़ें

    उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। उप मुख्यमंत्री (गृह मंत्री) सम्राट चौधरी के माध्यम से 28 दिसंबर को अनुमंडलीय अस्पताल हवेली खड़गपुर की सेवाओं के शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया।  

    उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से सारी व्यवस्थाओं को शनिवार तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया। मौके पर एसपी सैयद इमरान मसूद, तारापुर व हवेली खड़गपुर के एसडीओ सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। डीएम ने कहा कि 28 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री (गृह मंत्री) अनुमंडलीय अस्पताल हवेली खड़गपुर की सेवाओं का शुभारंभ करेंगे।

    इसको लेकर हेलीपैड, खड़गपुर झील, कैफेटेरिया, अनुमंडलीय अस्पताल तथा खैरा में होने वाले मन की बात कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। शनिवार तक सभी कार्याें को पूरा करने के निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है।

    इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी हवेली खड़गपुर को 28 दिसंबर को यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि यातायात अवरोध के कारण कोई परेशानी नहीं हो।

    उप मुख्यमंत्री सबसे पहले राजकीय बुनियादी विद्यालय, खैरा के मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होगे। इसके बाद वो स्थानीय लोगों की जन समस्याओं से भी रूबरू होंगे।

    इसके बाद सौ शैय्या वाले अनुमंडलीय अस्पताल हवेली खड़गपुर की सेवाओं का शुभारंभ तथा अवलोकन करेंगे। वहीं दूसरी ओर हवेली खड़गपुर झील के पास किए गए सुंदरीकरण तथा नए बोटिंग चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही वहां स्थित कैफेटेरिया में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।

    स्वास्थ्य सेवाओं में होगी वृद्धि

    अनुमंडलीय अस्पताल के उद्घाटन को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

    यहां सामान्य चिकित्सा के साथ-साथ महिला एवं शिशु रोग, आपातकालीन सेवाएं, जांच सुविधाएं और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और आर्थिक बोझ भी कम होगा।

    झील क्षेत्र की हो रही साफ-सफाई

    उपमुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और स्वागत की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अनुमंडलीय अस्पताल परिसर और झील क्षेत्र में साफ सफाई, सजावट और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    हवेली खड़गपुर क्षेत्र के लोगों में उपमुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से अनुमंडलीय अस्पताल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अस्पताल के उद्घाटन से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों का भरोसा सरकारी व्यवस्था पर बढ़ेगा।

    वहीं, झील के विकास से क्षेत्र की पहचान पर्यटन मानचित्र पर उभरेगी, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे। व्यापारियों और स्थानीय संगठनों का भी मानना है कि पर्यटन के बढ़ने से होटल, दुकान, परिवहन और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।