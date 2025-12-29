Language
    Bihar Board 10 & 12th Exam 2026: दो फरवरी से इंटर तो 17 फरवरी से होगी मैट्रिक की परीक्षा

    By Manish Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:47 PM (IST)

    Bihar Board 10 & 12th Exam 2026:  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इंटर की परीक्षा 2 से 1 ...और पढ़ें

    Bihar Board 10 & 12th Exam 2026:  प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। Bihar Board 10 & 12th Exam 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इंटर की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र भी निर्गत कर दिया है। परीक्षा समिति के अनुसार दो फरवरी से इंटर की परीक्षा तथा 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा संचालित की जाएगी।

    बताते चलें कि इस बार जिले से इंटर परीक्षा में 19157 तथा मैट्रिक परीक्षा में 21802 विद्यार्थी शामिल होंगे। इंटर की परीक्षा को लेकर जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र तथा मैट्रिक की परीक्षा के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्रकाशित सूचना के अनुसार 2026 में इंटर की परीक्षा दो से 13 फरवरी के बीच तथा मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच संचालित की जाएगी। ऐसे में दोनों परीक्षा को लेकर परीक्षा प्रोग्राम भी प्रकाशित कर दिया गया है।

    • दो फरवरी से इंटर तो 17 से होगी मैट्रिक परीक्षा
    • बीएसईबी ने प्रकाशित कर दिया है दोनों परीक्षा का प्रोग्राम
    • मुंगेर जिले में इंटर के लिए 25 तथा मैट्रिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 22 परीक्षा केंद्र

    बताते चलें कि इंटर परीक्षा 2026 में जिले से कुल 19157 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले कुल छात्र-छात्राओं की संख्या 21802 है। इंटर की परीक्षा में परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुये छात्रों का परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय व अनुमंडल में बनाया गया है। जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 17, हवेली खड़गपुर अनुमंडल स्तर पर चार तथा तारापुर अनुमंडल स्तर पर चार परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार इंटर परीक्षा को लेकर कुल 25 केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर मैट्रिक परीक्षा को लेकर 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सदर अनुमंडल स्तर पर 13, हवेली खड़गपुर अनुमंडल में चार तथा तारापुर अनुमंडल में पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।