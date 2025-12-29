Bihar Board 10 & 12th Exam 2026: दो फरवरी से इंटर तो 17 फरवरी से होगी मैट्रिक की परीक्षा

जागरण संवाददाता, मुंगेर। Bihar Board 10 & 12th Exam 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इंटर की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र भी निर्गत कर दिया है। परीक्षा समिति के अनुसार दो फरवरी से इंटर की परीक्षा तथा 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा संचालित की जाएगी।

बताते चलें कि इस बार जिले से इंटर परीक्षा में 19157 तथा मैट्रिक परीक्षा में 21802 विद्यार्थी शामिल होंगे। इंटर की परीक्षा को लेकर जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र तथा मैट्रिक की परीक्षा के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्रकाशित सूचना के अनुसार 2026 में इंटर की परीक्षा दो से 13 फरवरी के बीच तथा मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच संचालित की जाएगी। ऐसे में दोनों परीक्षा को लेकर परीक्षा प्रोग्राम भी प्रकाशित कर दिया गया है।