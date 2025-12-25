Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मिलेगी रफ्तार, सभी घटकों का डिजिटल अपडेट अनिवार्य

    By Pradeep Mandal Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    पीएम धन-धान्य कृषि योजना को अब और गति मिलेगी, क्योंकि सभी घटकों का डिजिटल अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा द ...और पढ़ें

    Hero Image

    वर्चुअल माध्यम से जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक करते डीएम आनंद शर्मा । सौ. डीपीआरओ 

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। योजना से जुड़े सभी घटकों का डाटा अब डिजिटल प्लेटफार्म पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे योजनाओं की निगरानी आसान होगी और किसानों तक लाभ समय पर पहुंच सकेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक जानकारियां आनलाइन दर्ज की जाएं।

    जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने देर शाम वर्चुअल माध्यम से कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

    समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि इनपुट अनुदान वर्ष 2025-26 अंतर्गत एक अनुमंडल के 3 प्रखंड के 32 पंचायत से कुल 21,072 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसका नियमित सत्यापन नियमानुसार संबंधित पंचायत के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।

    जिलाधिकारी ने आवेदन के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले बॉटम 5 पंचायत के कर्मियों को चिह्रित कर स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निर्देश दिया। इसके ही विगत सात दिनों में आवेदनों का निष्पादन पंचायतवार करते हुए प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर असंतोषप्रद कार्य करने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों को चिन्हित कर स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    उर्वरक की आवश्यकता एवं उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कालाबाजारी रोकने एवं कृषको को निर्धारित दर पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित छापामारी एवं गलत पाए जाने की स्थिति में तुरंत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    जिलाधिकारी ने गरमा में मूंग की खेती में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत एक-एक प्रगतिशील कृषक को चिन्हित कर गूगल डॉक में डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। जिससे उन सभी कृषकों को जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षित कर उनकी पैदावार एवं आय बढ़ाने में मदद की जा सके।

    प्रधानमंत्री धन - धान्य कृषि योजना अंतर्गत सभी घटकों का डाटा गूगल डॉक में 24 घंटे के अंदर अपडेट करने के लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया। उन्होंने वैसे इंडिकेटर जिसमें जिला में कार्य नहीं किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित कर कार्य करने की संभावना ढूंढने एवं कार्य संरचना तैयार करने का निर्देश दिया।

    बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी,जिला पशुपालन पदाधिकारी डा. राजेश सहित सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कृषि टास्क फोर्स के सदस्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे।