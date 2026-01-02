मधुबनी में कृषि विभाग में कार्यरत सहायक तकनीकी प्रबंधक का कमरे से शव बरामद
संवाद सहयोगी, बासोपट्टी (मधुबनी)। प्रखंड कृषि कार्यालय में कार्यरत सहायक तकनीकी प्रबंधक का शव गुरुवार को देर शाम संदेहास्पद स्थिति में उनके कमरे से बरामद हुआ।
मृतक सहायक तकनीकी प्रबंधक की पहचान उत्तरप्रदेश के अंबेडकर नगर जिला अंतर्गत जहांगीरगंज प्रखंड के गणेशपुर गांव के 38 वर्षीय रामा शंकर तिवारी पिता राजमणि तिवारी के रूप में हुई है।
वह बासोपट्टी में करीब ढाई साल से कार्यरत थे। वे अविवाहित थे। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक मानसिंहपट्टी पेट्रोल पंप के पास किराये के मकान में रह रहे थे। बुधवार की शाम खाना खाकर अपने कमरे में लेटे।
गुरुवार को पूरे दिन नहीं देखने के बाद मकान मालिक ने उनके कमरे पर जाकर आवाज़ लगायी लेकिन कमरा नहीं खुला। जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।
मौके पर पुलिस ने पहुंच कर कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश हुए। पुलिस ने देखा कि रामा शंकर अपने बिस्तर पर मृत लेटे हुए थे। कृषि विभाग के कर्मियों की माने तो विगत कुछ वर्षो से वो बीमार चल रहे थे।
फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। शुक्रवार को उनके परिजन मृतक का शव लेकर अपने घर चले गए।
इस संबंध में जयनगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि हृदयगति रुकने से मौत की बात कही गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद और स्पष्ट होगा। फिलहाल मामले में कुछ संदिग्ध नहीं जा पड़ता है।
सड़क हादसों में सात लोग घायल
झंझारपुर । भैरवस्थान एनएच 27 पर बाइक एवं साइकिल की टक्कर में कुल चार लोग घायल हुए हैं। घायलों की पहचान बाइक सवार दरभंगा के लहेरियासराय निवासी दिलीप यादव के पुत्र अंकित कुमार, रामबाबू सहनी के पुत्र अविनाश कुमार, ज्ञानेश्वर भंडारी के पुत्र गौरव कुमार एवं साइकिल सवार महिनाथपुर गांव निवासी हरेकृष्ण झा के पुत्र लीलाधर झा के रूप में हुई है।
सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया जहां लीलाधर झा को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर किया गया है। इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष सत्येन्द्र तिवारी ने की है। साथ ही उन्होंने जानकारी साझा की कि नरूआर एक होटल के नजदीक भी बाइक पर सवार तीन लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं।
घायलों की पहचान दरभंगा के मनीगाछी थाना के भटपुरा निवासी गंगा प्रसाद महतो के दो पुत्र रौशन कुमार महतो, विवेक कुमार महतो तथा इसी थाना के ब्रह्मपुरा निवासी रामचन्द्र राम के पुत्र बीरजू राम के रूप में हुई है।
सभी घायलों को पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइक को थाना पर सुरक्षित रखा गया है। इलाज के बाद अगर इस संबंध में कोई आवेदन आता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी
