    राजनगर में सास ने बहू और पोतियों को जलाने की कोशिश की, ग्रामीणों ने बचाई जान

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:20 PM (IST)

    Madhubani latest news : राजनगर के एकम्मा गांव में एक सास ने अपनी बहू और दो पोतियों को घर में बंद कर आग लगाकर जलाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की तत्परत ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई।

    संवाद सहयोगी, राजनगर मधुबनी । राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकम्मा गांव में एक सास ने अपनी बहू एवं दो पोतियों को घर में बंद कर दिया और फिर आग लगा कर जलाने का प्रयास किया।

    सास के मवेशी घर से चिंगारी उठती देख, जुटे ग्रामीणों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया तथा घर में बंद आरती देवी एवं उनकी दोनों बेटियों को किवाड़ तोड़ कर सुरक्षित बाहर निकाला गया।

    घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे तथा विवाहिता आरती देवी की सास चमेली देवी तथा देवर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत स्थानीय थाना में पीड़िता आरती देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    उक्त घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग आरती देवी को काफी अरसे से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। आरती देवी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से नाजायज संबंध है। उनका पति उससे अलग रहा करते हैं। इस कारण ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार मानसिक और शारीरिक यातना दिया करते हैं। इधर, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।

    एसएसबी ने हथियार के साथ युवक को पकड़ा

    जयनगर । भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत कमला व बेतौंहा बीओपी के जवानों ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए जयनगर थाना क्षेत्र के कमलावाङी के धौली टोला में एक मुर्गी फार्म पर छापेमारी करते हुए एक देशी हथियार, एक जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आरोपी को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।