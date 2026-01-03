बांग्लादेशी होने के शक में सुपौल के राजमिस्त्री की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक आदमी को बांग्लादेशी होने के गलत शक में पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को दो युवक पीटते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लगा कि वह एक अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी है। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने शुक्रवार को कहा, "पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने तुरंत मामले की जांच की और पाया कि यह घटना राजनगर पुलिस स्टेशन इलाके के चकदा में हुई थी।"

उन्होंने कहा, "पीड़ित पर हमला करते दिखे दोनों लोगों की पहचान राजनगर के रहने वालों के रूप में हुई है। वहीं पीड़ित सुपौल जिले के बीरपुर का रहने वाला है, जो एक राजमिस्त्री का काम करता है।" उन्होंने बताया कि हत्या की कोशिश से संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। ऐसी अफवाहें फैलाने और ऐसे वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।