    ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षकों का संकल्प, पंजी से उपस्थिति नहीं तो आंदोलन तय

    By Abhay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। जागरण  

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Online Attendance Protest: ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।

    बुधवार को जिला इकाई के तत्वावधान में स्थानीय नगर निगम विवाह भवन में आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम में शिक्षकों ने साफ कहा कि ई-शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बंद कर उपस्थिति पंजी से ही हाजिरी दर्ज की जाए, अन्यथा जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किया जाएगा।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष राजू यादव ने की, जबकि संचालन जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी ने किया। उद्घाटन संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

    सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप

    संकल्प दिवस को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ दमनकारी रवैया अपना रही है। राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश जैसी सुविधाओं से शिक्षकों को वंचित रखा गया है। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को अविलंब प्रोन्नति देने की भी मांग की।

    वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी

    प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक सहित सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। समय पर वेतन नहीं मिलना शिक्षकों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है।

    नेटवर्क समस्या से बाधित हो रही ऑनलाइन हाजिरी

    जिला अध्यक्ष राजू यादव और जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि कई विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं हो पाता, जिससे शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपस्थिति पंजी से ही हाजिरी दर्ज करने का आदेश जारी किया जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा।

    आंदोलन के लिए शिक्षक तैयार

    जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद हुसैन, जिला प्रवक्ता अंकलित कुमार झा और जिला महिला प्रभारी गीता कुमारी ने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षक पूरी तरह तैयार हैं। यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

    कार्यक्रम में जिला सचिव रणजीत कुमार, देवानंद झा, शंभूनाथ सिंह, लाल बिहारी प्रसाद वर्मा, साबिर, तेज नारायण यादव, अखिलेश चौधरी सहित विभिन्न प्रखंडों से आए शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लेकर एकजुटता दिखाई।