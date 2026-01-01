Language
    शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के लिए खुशखबरी, सेवा शिकायतों का ऑन-स्पॉट होगा निपटारा

    By Pradeep Mandal Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:13 PM (IST)

    मधुबनी में जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की शिकायतों के ऑन-स्पॉट निराकरण के लिए 3 से 7 जनवरी 2026 तक शिविर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिले के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। अब सेवा, वेतन, अवकाश और अन्य विभागीय समस्याओं को लेकर अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर शिक्षा विभाग से जुड़ी सेवा शिकायतों के ऑन-स्पॉट निराकरण के लिए 3 से 7 जनवरी 2026 तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि शिक्षा विभाग के विभिन्न संभागों के विरुद्ध जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारों के समक्ष दायर परिवाद, लोक शिकायत एवं सेवा शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन किया जाएगा। यह कैंप प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होगा।

    अनुमंडलवार तय की गई तिथियां

    शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अनुमंडलवार तिथि निर्धारित की गई है। जयनगर अनुमंडल के लिए 3 जनवरी (शनिवार), बेनीपट्टी के लिए 4 जनवरी (रविवार), फुलपरास के लिए 5 जनवरी (सोमवार), झंझारपुर के लिए 6 जनवरी (मंगलवार) तथा मधुबनी सदर अनुमंडल के लिए 7 जनवरी (बुधवार) को कैंप लगाया जाएगा।

    इन शिकायतों का होगा ऑन-स्पॉट समाधान

    निर्धारित तिथि को केवल शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों से जुड़ी सेवा, वेतन, अवकाश एवं विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का ही निराकरण किया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लंबित मामलों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाएगा।

    सभी संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी शिकायत से संबंधित पावती की प्रति एवं आवश्यक साक्ष्यों के साथ कैंप में उपस्थित हों। वहीं, तय कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को अपने-अपने संभागीय कर्मियों के साथ कैंप में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है, ताकि शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन किया जा सके।