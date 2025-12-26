Language
    मधुबनी में बेटी की मौत का रहस्य, हथियार के साथ सौतेले पिता गिरफ्तार

    By Pradeep Mandal Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    Bihar crime News : रविवार को मधुबनी में 17 वर्षीय अर्चना कुमारी का शव संदिग्ध हालत में मिला। मां की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और सौतेले पिता सुन ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस हिरासत में पकड़ा गया अभियुक्त। जागरण 

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। रविवार को जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बेटी का शव संदिग्ध हालत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में संदेह के दायरे में सौतेले पिता को रखा गया और उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

    स्थानीय लोग भी स्तब्ध

    यह घटना इलाके में हड़कंप मचा रही है और स्थानीय लोग इस भयावह मामले से स्तब्ध हैं। पुलिस अब मृतका के परिवार और घटनास्थल के अन्य तथ्यों की गहन पड़ताल कर रही है ताकि हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट हो सके। घटना की गंभीरता और गिरफ्तारी ने इस मामले को अभी से ही राज्य स्तर की सुर्खियों में ला दिया है।

    घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था शव

    हत्या के एक मामले की जांच करने गए आर एस झंझारपुर थाना की पुलिस टीम ने बेहट से एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उक्त जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के बेहद में रविवार को 17 वर्षीय अर्चना कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी।

    मृतका अर्चना कुमारी का शव किराए के घर के बाथरूम में फंदे से लटका हुआ मिला था। उक्त मामले में मृतका की मां अमला देवी ने हत्या की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मृतका अर्चना कुमारी की मां अपने पहले पति को छोड़ सुनील मुखिया से दुसरी शादी रचाई थी।

    मृतक की मां अमला देवी एवं सौतेले पिता सुनील मुखिया उसके हत्या का कारण कटमा खोईर निवासी शिवपूजन महतो के साथ जमीन के पैसे को लेकर बकाया राशि को बता रहे थे। उक्त मामले की जांच करने थानाध्यक्ष माया कुमारी पुलिस टीम के साथ बेहद पहुंची थी।

    उक्त मामले की जांच पड़ताल के दौरान एक महिला के द्वारा पुलिस को बताया गया कि बेहट निवासी सुनील मुखिया के द्वारा ही पूर्व में किए गए फायरिंग में वह घायल हो गई थी। मृतका अर्चना कुमारी के सौतेले पिता सुनील मुखिया हथियार भी रखते हैं।

    उक्त सूचना मिलते ही पुलिस ने सुनील मुखिया के घर पर छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान सुनील मुखिया घर पर ही मिला तथा पूछताछ के दौरान उसने अपने पास हथियार होने की बात स्वीकार लिया। उसके घर की तलाशी ली गई तो एक देशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस मिला। बरामद देशी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस के साथ बेहट निवासी राम प्रसाद मुखिया के पुत्र सुनील मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।