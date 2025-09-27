दुकानदार को लूट कर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, हिरासत में लेने के लिए हुई फायरिंग
मधुबनी के लदनियां थाना क्षेत्र में कमतौलिया-पथलगारा मार्ग पर हथियारबंद अपराधियों ने एक दुकानदार से डेढ़ लाख रुपये मोबाइल और बाइक लूट ली। भागते समय अपराधियों ने सड़क सुरक्षा ड्रम में टक्कर मार दी जिससे ग्रामीण उन्हें पकड़ने में सफल रहे। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई क्योंकि ग्रामीण लूटी हुई राशि और बाइक वापस मिलने तक अपराधियों को सौंपने को तैयार नहीं थे।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। लदनियां थाना क्षेत्र के कमतौलिया पथलगारा के बीच एक दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर पथलगारा जा रहा था। इसी बीच घात लगाए बैठे एक बाइक पर दो हथियार से लैस अपराधियों ने दुकानदार के कनपटी पर हथियार तानकर रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया।
दुकानदार का पीछा करते हुए दुकानदार के पास मौजूद करीब डेढ़ लाख रुपये मोबाइल और बाइक लूट कर फायर करते हुए फरार होने लगा। इसी क्रम में तेनुआही के तरफ जा रही पुलिस वाहन को देख दुकानदार को होश आया।
ग्रामीणों ने अपराधियों को पकड़ा
इधर पुलिस ने ग्रामीण की बाइक से पीछा करते हुए तेनुआही के पास अपराधियों ने सड़क सुरक्षा के लिए लगे ड्रम में ठोकर मार दिया। ग्रामीणों ने अपराधियों को पकड़ रखा था।
इधर पुलिस पहुंच कर ग्रामीणों के चुंगल से अपराधी को हिरासत में लेने के क्रम में ग्रामीणों ने लूट की राशि और बाइक देने के बाद अपराधी को सौंपने की बात कही। इसी बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई।
भीड़ को उग्र देखते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया
पुलिस द्वारा दो फायरिंग करने की सूचना है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगने की जानकारी मिली है। घटनास्थल पर एसडीपीओ जयनगर के अलावे आसपास के थाना क्षेत्रों से पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थिति नियंत्रण में है। घटना रात करीब 9 बजे की है।
