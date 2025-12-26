मधुबनी के नकाबपोश डकैतों ने डॉक्टर के घर 5 लाख की लूटपाट की, CCTV तोड़ा और परिवार को बंधक बनाया

संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी)। नरहिया थाना क्षेत्र के नवटोली वार्ड 1 में गुरुवार की देर रात करीब 11:30 बजे 15–20 की संख्या में नकाबपोश व पिस्टल, बम आदि हथियारों से लैस अपराधियों ने सीताराम साह के पुत्र दिनेश कुमार दिनकर के घर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

सोए हुए दंपती के कनपटी पर पिस्तौल का भय दिखाकर लगभग 5 लाख रुपये के सोना-चांदी सहित नकदी की डकैती कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी कैमरे को ऊपर की ओर घुमा दिया पीड़ित गृहस्वामी दिनेश कुमार दिनकर ने बताया कि घटना के समय वे अपनी पत्नी मनीषा के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान उनके भाई संतोष कुमार और साला जीतेंद्र कुमार घर से करीब 500 मीटर उत्तर दिशा में स्थित पोल्ट्री फार्म में पिकअप वाहन पर मुर्गा लोड करने गए थे। जाते वक्त मुख्य गेट पर ताला बंद कर दिया गया था।

कुछ देर बाद ताला टूटने की आवाज आई, जिसे उन्होंने बाहर गए परिजनों के लौटने की आहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच अपराधियों ने मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को ऊपर की ओर घुमा दिया और सीसीटीवी डिवाइस वाले कमरे में घुसकर सभी कैमरों के कनेक्शन काट दिए।

कनपटी पर पिस्टल सटाकर आभूषण छीने इसके बाद अपराधी घर के अंदर दाखिल हुए और दंपती के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अपराधियों ने दिनेश दिनकर और उनकी पत्नी के कनपटी पर पिस्टल सटा दी और गले, कान व नाक में पहने गए सभी आभूषण छीन लिए।

इसके बाद अपराधियों ने कमरे में रखे गोदरेज की चाबी मांगी। चाबी देने में देरी होने पर कुदाल व अन्य से गोदरेज को तोड़ दिया। जब वहां कुछ खास हाथ नहीं लगा तो बगल में रखे ट्रंक के कबजे को तोड़ डाला। ट्रंक से अपराधियों ने करीब 5 भरी सोना, 75 भरी चांदी और 42 हजार रुपये नकद लूट लिए।

भाई पर किया कुदाल से हमला गृहस्वामी के अनुसार अपराधी भारी संख्या में थे और चारों कमरों के अलावा छत पर भी चढ़कर पूरे घर की तलाशी ली। इसी दौरान जब संतोष कुमार और जीतेंद्र कुमार पोल्ट्री फार्म से लौटे तो घर की लाइट बंद और मेन गेट खुला देख वे दंग रह गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, दो अपराधियों ने उन्हें पकड़ लिया।

संतोष कुमार द्वारा विरोध करने पर अपराधियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कुदाल से हमला कर घायल कर दिया। हालांकि वे बाल-बाल बच गए। इसी अफरातफरी के बीच गृहस्वामी का बेटा रौशन और साला जीतेंद्र किसी तरह चकमा देकर घर से निकलने में सफल रहे और शोर-शराबा शुरू किया। शोर सुनते ही सभी अपराधी चौड़ी की ओर भाग निकले।

मौके पर नहीं पहुंची डायल 112 पीड़ित परिवार ने बताया कि बच्चे जब भागे तब डायल 112 पर मदद के लिए फोन किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में डकैतों के भागते ही स्थानीय थाना को सूचना दी गई, जिसके करीब 15 मिनट के भीतर नरहिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की।

देर रात ही डीएसपी अमित कुमार सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा तथा थानाध्यक्ष नीलेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। और भागे हुए अपराधियों के पीछे भागे लेकिन अपराधी तब-तक दूर जा चुके थे। मौके से टॉर्च तथा 20 के नोट मिले जिसे जांच के लिए ले जाया गया। सुबह नवनिर्वाचित विधायक सतीश साह, पूर्व विधायक भारत भूषण मंडल एवं जिला एसपी योगेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से जानकारी ली।

पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में दहशत का माहौल एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं। मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एसआईटी (विशेष जांच टीम) का गठन किया गया है। वहीं टेक्निकल सेल और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं।