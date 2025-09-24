Madhubani News: भतीजे के जन्म की खुशी मातम में बदली, सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत

मधुबनी के मधवापुर में एक सड़क हादसे में सूरज सदा नामक युवक की मौत हो गई। वह अपने भाई के बच्चे के जन्म की खुशी में ससुराल जा रहा था तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। घटना साहरघाट थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, मधवापुर (मधुबनी)। मंगलवार की शाम खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया, जब बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चनपुरा गांव पुरवारी टोल निवासी घूरन सदा के 22 वर्षीय पुत्र सूरज सदा की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना साहरघाट थाना क्षेत्र के विशनपुर मंडल टोल के पास स्टेट हाइवे पर हुई।

परिजनों ने बताया कि सूरज के छोटे भाई की पत्नी ने रविवार को मायके में बेटे को जन्म दिया था। इस खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। खुशी से भरा सूरज अपने चचेरे भाई संग बाइक पर सामग्री लेकर मधवापुर थाना क्षेत्र के बासुकी मुसहरी स्थित भाई के ससुराल जा रहा था।

तभी शाम करीब छह बजे विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

साहरघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सूरज को एक निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही घटना की जानकारी घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पिता घूरन सदा का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

अस्पताल में शव देखते ही वे बार-बार बेहोश हो रहे थे। मां और परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो उठा। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राकेश कुमार रौशन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना में शामिल दोनों बाइक जब्त कर थाने लाई गई हैं।