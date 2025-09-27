मधुबनी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत; दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप, पति और जेठानी गिरफ्तार

मधुबनी के जयनगर में देवधा थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने पति और जेठानी को गिरफ्तार किया। मृतका काजल कुमारी की मौसी ने दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, जयनगर। देवधा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 अकौन्हा गांव में एक 18 वर्षीय नवविवाहिता की मौत हो गई। संदेहास्पद हालत में पुलिस ने पति व जेठानी को गिरफ्तार किया। मृतका की पहचान चंदन महरा की पत्नी काजल कुमारी (18) बताया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। घटना को लेकर मृतका की मौसी देवधा थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव निवासी सीता देवी के बयान पर पति, सास-ससुर समेत पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि इस घटना में पुलिस ने थाना कांड संख्या 107/25 दर्ज किया है। मृतका की मौसी के बयान पर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मृतका की मां के देहांत होने के बाद काजल कुमारी को उसकी मौसी सीता देवी अपने घर अकौन्हा गांव में रखती थी।

विगत आठ माह पूर्व काजल कुमारी का विवाह अकौन्हा गांव निवासी चंदन महरा के साथ किया। बीते चार माह से चंदन महरा के द्वारा दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मृतका को लगातार प्रताड़ित करता था। शुक्रवार की शाम चंदन महरा ने अपनी पत्नी मृतका को अपने मौसी से दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल मांग करते हुए कहा कि अगर मोटरसाइकिल नहीं मांग कर लाया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मृतका ने अपने पति के बातों को मोबाइल फोन से अपनी मौसी को बताया।