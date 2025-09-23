Madhubani DM Anand Sharma: मधुबनी डीएम का एक्शन, 87 लाख के गबन मामले में पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक पर केस

मधुबनी जिले में धान अधिप्राप्ति में भारी गड़बड़ी सामने आई है। बिशनपुर और बरूआर पंचायत के पैक्स गोदामों में जांच के दौरान लाखों रुपये का गबन उजागर हुआ है। बिशनपुर पैक्स में 46.38 लाख और बरूआर पैक्स में 40.88 लाख रुपये की अनियमितता पाई गई। जिसके बाद पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सहकारिता विभाग मामले की गहन जांच कर रहा है।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार धान अधिप्राप्ति कार्य को लेकर सहकारिता विभाग के द्वारा लगातार जांच एवं भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति में धान अधिप्राप्ति से संबंधित भंडारण एवं वितरण की भौतिक जांच की गई। जांच के दौरान बिशनपुर एवं बरुआर पंचायत में वित्तीय और अनियमितता का मामला प्रकाश में आया।

बिशनपुर पैक्स में 46.38 लाख रुपये का गबन: पैक्स गोदाम जांच में पाया गया की बिशनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार यादव एवं पैक्स प्रबंधक लोकेश नाथ ठाकुर के द्वारा 15 फरवरी 2025 तक कुल 495.100 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई। जब 4 सितंबर 2025 की सुबह 11 बजे मधेपुर प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के द्वारा बिशनपुर पंचायत के पैक्स गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया तो पैक्स गोदाम में धान शून्य पाया गया।

जांच में पाया गया कि कुल अधिप्राप्त धान में से 295.575 एमटी राइस मिल को हस्तगत कराया जा चुका है, जबकि शेष बचे 199.525 एमटी धान के संबंध में पूछताछ करने पर पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार यादव एवं प्रबंधक लोकेशन ऑफ ठाकुर के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

जिसके उपरांत 199.525 एमटी धान के समतुल्य राशि 46 लाख 38 हजार 956 रुपए के गबन के आरोप में बिशनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बरूआर पैक्स में 40.88 लाख रुपए का गबन: पैक्स गोदाम जांच के दौरान अंधरामठ थाना क्षेत्र के बरूआर पंचायत पैक्स में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। बरूआर पंचायत पैक्स के द्वारा किसानों से एमएसपी पर 433 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई थी। जिसमें से 255.24 एमटी धान सम्बद्ध राइस मिल को हस्तकला दिया गया था। शेष बचे 177.76 एमटी धान के संबंध में सहकारिता विभाग के द्वारा पैक्स अध्यक्ष देवनाथ यादव एवं प्रबंधक राजू कुमार मुखिया से पत्र लिखकर जवाब मांगा गया था।