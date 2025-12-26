मधुबनी में आधी रात हथियारबंद बदमाशों का धावा, दंपति को बंधक बनाकर पांच लाख की लूट

संवाद सहयोगी, लौकही (मधुबनी)। Madhubani Robbery News: नरहिया थाना क्षेत्र के नवटोली वार्ड संख्या-1 में गुरुवार देर रात अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश और हथियारों से लैस करीब 15 से 20 बदमाशों ने एक घर पर धावा बोलते हुए दंपति को पिस्तौल के बल पर बंधक बना लिया और सोना-चांदी के आभूषण व नकदी समेत लगभग पांच लाख रुपये की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है।

पीड़ित गृहस्वामी दिनेश कुमार दिनकर ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे वे अपनी पत्नी मनीषा के साथ कमरे में मौजूद थे। इसी दौरान उनके भाई संतोष कुमार और साला जितेंद्र कुमार घर से कुछ दूरी पर स्थित पोल्ट्री फार्म में पिकअप वाहन पर मुर्गा लोड कराने गए थे। बाहर जाते समय मुख्य गेट में ताला बंद कर दिया गया था।

कुछ देर बाद ताला टूटने की आवाज आई, जिसे उन्होंने परिजनों के लौटने की आहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच बदमाशों ने पहले मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी और फिर डीवीआर वाले कमरे में घुसकर कैमरों के कनेक्शन काट दिए। इसके बाद अपराधी घर के अंदर दाखिल हुए और दंपति के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया।

बदमाशों ने पति-पत्नी की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर गले, कान और नाक में पहने आभूषण उतरवा लिए। इसके बाद उन्होंने गोदरेज की चाबी मांगी। चाबी देने में देरी होने पर बदमाशों ने कुदाल और अन्य औजारों से अलमारी तोड़ दी। वहां से कुछ खास हाथ न लगने पर पास में रखे ट्रंक को तोड़कर उसमें रखे करीब पांच भर सोना, 75 भर चांदी और 42 हजार रुपये नकद लूट लिए।

गृहस्वामी के अनुसार अपराधी पूरे घर में फैल गए थे। चारों कमरों के साथ-साथ छत पर चढ़कर भी उन्होंने तलाशी ली। इसी दौरान पोल्ट्री फार्म से लौट रहे संतोष कुमार और जितेंद्र कुमार ने घर की लाइट बंद और गेट खुला देखा।

अंदर घुसते ही दो बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया। विरोध करने पर संतोष कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और कुदाल से हमला कर घायल कर दिया गया। इस अफरातफरी के बीच गृहस्वामी का बेटा रौशन और साला जितेंद्र किसी तरह बदमाशों को चकमा देकर बाहर निकलने में सफल रहे और शोर मचाया। शोर सुनते ही अपराधी चौड़ी की ओर भाग निकले। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के दौरान डायल-112 पर फोन किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बदमाशों के फरार होने के बाद स्थानीय थाना को सूचना दी गई, जिसके करीब 15 मिनट बाद नरहिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की।

देर रात डीएसपी अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा और थानाध्यक्ष नीलेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। भागे अपराधियों की तलाश में छापेमारी भी की गई, लेकिन वे हाथ नहीं लगे। मौके से एक टॉर्च और 20 रुपये के कुछ नोट बरामद किए गए, जिन्हें जांच के लिए जब्त किया गया है। शुक्रवार सुबह नवनिर्वाचित विधायक सतीश साह, पूर्व विधायक भारत भूषण मंडल और जिला एसपी योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से जानकारी ली। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं। मामले के त्वरित खुलासे के लिए फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। टेक्निकल सेल और एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।