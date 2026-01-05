सूबे का पहला शिल्पग्राम मधुबनी के जितवारपुर में, 9 करोड़ से बदलेगी गांव की तस्वीर

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Painting Village: मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में सूबे का पहला शिल्पग्राम विकसित किया जाएगा। इसके लिए विकासात्मक कार्य शीघ्र शुरू होंगे। गांव को शिल्पग्राम के रूप में विकसित करने पर कुल करीब 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 3.60 करोड़ रुपये की राशि कार्यकारी एजेंसी को जारी कर दी गई है।शिल्पग्राम निर्माण के लिए क्राफ्ट म्यूजियम पटना को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद विकास कार्य शुरू होंगे।

तय समयसीमा के भीतर गांव का समग्र कायाकल्प किया जाएगा। शिल्पग्राम बन जाने के बाद जिले के 10 हजार से अधिक मधुबनी पेंटिंग कलाकारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

इस परियोजना से कलाकारों को उनकी कला का उचित मूल्य मिलेगा। लंबे समय से मधुबनी पेंटिंग पर बिचौलियों का प्रभाव रहा है, लेकिन शिल्पग्राम बनने के बाद कलाकार सीधे बाजार और पर्यटकों से जुड़ सकेंगे।

इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान मिलेगी। विदेशी पर्यटकों के आगमन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के सहायक निदेशक बीके झा ने बताया कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से जितवारपुर को शिल्पग्राम के रूप में विकसित करने की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है।

परियोजना को गति देने के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेंसी और विभाग के बीच बैठक भी हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

निगरानी कमेटी करेगी कार्यों की देखरेख

शिल्पग्राम में होने वाले सभी विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। इस निगरानी कमेटी में विभिन्न स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी समिति का सदस्य बनाया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो सके।