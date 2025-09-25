Language
    By Braj Mohan Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    मधुबनी में निगरानी विभाग ने जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल चौधरी और उनके डेटा ऑपरेटर राहुल कुमार को 20000 और 10000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि वे कल्पवृक्ष एनजीओ से हर महीने घूस मांग रहे थे। मृणाल चौधरी का घर समस्तीपुर जिले में है।

    निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मधुबनी में जिला नियोजन पदाधिकारी और डेटा ऑपरेटर को रिश्वत लेते पकड़ा

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। गुरुवार की सुबह जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी एवं जिला नियोजन कार्यालय के डेटा ऑपरेटर राहुल कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने क्रमशः 20 हजार एवं 10 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में आई निगरानी टीम ने गुरुवार की सुबह लगभग 10.30 बजे बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी चौक से गिरफ्तार किया।

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने बताया कि हाजीपुर वैशाली निवासी नीतीश कुमार मिश्र मधुबनी में कल्पवृक्ष सेवा आश्रम के द्वारा बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत दो केन्द्र चलाते हैं। उनका एक केंद्र जिला मुख्यालय स्थित परिषद बाजार के सेकंड फ्लोर पर चलता है, जबकि दूसरा केंद्र लौकही प्रखंड में चल रहा है।

    जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम केंद्र संचालक नीतीश कुमार मिश्र से प्रत्येक महीना प्रति केंद्र 5 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा लगातार रुपए की मांग किए जाने से परेशान हो नीतीश कुमार मिश्र ने निगरानी विभाग पटना में इसकी शिकायत की।

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कर्मी पंकज कुमार द्वारा मामले की जांच की गई तो सत्य पाया गया। तत्काल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में नीतीश कुमार मिश्र के शिकायत पर कांड संख्या 85/25 दर्ज करते हुए डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

    गुरुवार की सुबह जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने कुशल युवा केंद्र संचालक नीतीश कुमार मिश्र को रुपए देने के लिए बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी चौक बुलाया। जहां निगरानी की टीम ने जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी को 20 हजार रुपए और उनके कार्यालय डेटा ऑपरेटर राहुल कुमार को 10 हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया।

    जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी मूल रूप से समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड के हसनपुर पंचायत के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि कुशल युवा केंद्र का संचालन और सभी तरह के भुगतान का जिम्मा नियोजन विभाग के पास है। इसी भुगतान को करने के लिये रिश्वत की मांग की जा रही थी।