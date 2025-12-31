Language
    नए साल में बेनीपट्टी को मिलेगी बड़ी सौगात, बनेगा स्थायी बस स्टैंड व दो उच्चस्तरीय पुल

    By Amod Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    नए साल 2026 में बेनीपट्टी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। इसमें स्थायी बस स्टैंड, नगर पंचायत के सम्राट अशोक, प्रशासनिक और कचरा भवन शामिल हैं। ...और पढ़ें

    बेनीपट्टी के रास्ते गोरखपुर से सिलिगुड़ी सिक्स लेन सड़क का भी सौगात मिलने वाली है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Benipatti Development News: नववर्ष में बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। शहर में स्थायी बस स्टैंड, दो उच्चस्तरीय पुल और नगर पंचायत भवन के निर्माण की योजना पर काम शुरू किया जाएगा।

    इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और नगर प्रशासन को भी स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी। स्थायी बस स्टैंड के निर्माण से बेनीपट्टी बाजार और मुख्य सड़कों पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी।

    वर्तमान में बसों के सड़क किनारे खड़े रहने से आम लोगों और दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ती है। बस स्टैंड बनने के बाद यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधा मिलेगी।

    इसके साथ ही नगर क्षेत्र में दो उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा। इससे बरसात के मौसम में जलजमाव और आवागमन की समस्या से राहत मिलेगी। पुलों के बनने से ग्रामीण और शहरी इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आवागमन सुगम हो जाएगा।

    नगर पंचायत भवन के निर्माण की भी योजना है, जिससे नगर प्रशासन के कार्यों को एक ही छत के नीचे संचालित किया जा सकेगा। इससे आम लोगों को प्रमाणपत्र, टैक्स और अन्य नगर सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

    नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार इन परियोजनाओं को लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नए साल में इन कार्यों के शुरू होने से बेनीपट्टी के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।