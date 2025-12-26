Language
    मधुबनी में लखनऊ ने आरा को पांच विकेट से हराकर सुपर सिक्स में किया प्रवेश

    By Shiv Chandra Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    एमपीएल सीजन 9: मधुबनी के मधवापुर में आयोजित एमपीएल सीजन-9 के सुपर-12 मुकाबले में लखनऊ ने आरा को 5 विकेट से हरा दिया। आरा ने 142 रन बनाए, जिसके जवाब मे ...और पढ़ें

    क्रिकेट मैच में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन आफ द मैैच का पुरस्कार देते अतिथि। जागरण

    संवाद सहयोगी, मधवापुर (मधुबनी)। स्थानीय प्रखंड मुख्यालय के रामनिरंजन जनता डिग्री कालेज मैदान में आयोजित एमपीएल सीजन-9 के सुपर-12 के पहले मुकाबले में लखनऊ ने आरा टीम को 5 विकेट से पराजित कर सुपर सिक्स में प्रवेश किया।

    टॉस जीतकर आरा ने बल्लेबाजी का फैसला लिया। निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। आरा की ओर से प्रकाश (36) और रोहित रंजन (34) ने अहम पारियां खेलीं, जबकि रोहित कुमार (25) और रोहन (21) ने उपयोगी योगदान दिया।

    वहीं लखनऊ की गेंदबाजी में अंकित ने 2 विकेट झटके,आदर्श यादव और जेम्स मंडल को 1-1 सफलता मिली। 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ टीम ने 16.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 147 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।

    लखनऊ की जीत के नायक रहे आदर्श नवाद (43), जिन्हें अनुज (40) और जेम्स मंडल (33) का शानदार साथ मिला। जबकि आरा की गेंदबाजी में रोहित ने 3 विकेट लिए, आर्यन को 1 विकेट मिला।

    मैच में लखनऊ टीम के आदर्श यादव ने नवाद 43 रन और 1 विकेट लिया, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का ख़िताब एल. आर. सिंह (इंस्पेक्टर, एसएसबी मधवापुर), डॉ. सरोज मंडल, संजीव ठाकुर, सुमित सुदर्शन एवं एमपीएल आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया।

    मैच में अंपायर की भूमिका अमित कुमार मिश्रा और बी. जमा ने निभाया जबकि रोचक कमेंट्री प्रभु मिश्रा,राकेश कुमार नायक ने किया। टूर्नामेंट के सुपर बारह का दूसरे मुकाबला शनिवार को पिपरोन और आगरा (यूपी) के बीच मैच खेला जाएगा।