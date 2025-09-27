मधुबनी में सीएम नीतीश ने कहा, इस चुनाव में मौका दें तो पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार दूंगा

Language
    By Braj Mohan Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:40 PM (IST)

    सीएम मधुबनी के खुटौना प्रखंड अन्तर्गत परसाही चौक के निकट पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से सभा स्थल तक पहुंचे। वहां उन्होंने स्टालों का निरीक्षण करने के बाद संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गाड़ी 2005 से पहले पटरी से उतर चुकी थी। सभी विकास के काम उसके बाद ही हुए हैं।

    उद्घाटन के बाद अभिवादन स्वीकार करते सीएम नीतीश। जागरण

    संवाद सहयोगी, मधुबनी। सीएम नीतीश कुमार शनिवार को मधुबनी पहुंचे। वे करीब दो बजे खुटौना प्रखंड अन्तर्गत परसाही चौक के निकट उतरे। उसके बाद सड़क मार्ग से सिरसिया परसाही स्थित पावर ग्रीड के मैदान में आयोजित संवाद स्थल के लिए रवाना हुए।

    संवाद से पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर एक पेड़ मां के नाम का पौधारोपण किया। इसके बाद विभिन्न विभागों के लाभुक स्टालों का निरीक्षण किया। रिमोट के माध्यम से 8,328 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 25 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

    संवाद सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले राज्य में डर एवं भय का माहौल था। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। इस कार्यकाल में 10 लाख नौकरी सहित लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।

    सीएम ने कहा कि इस बात चुनाव में आप लोग मौका दीजिएगा तो अगले पांच वर्ष में एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। आपके सहयोग से इस क्रम को आगे भी जारी रखा जाएगा।

    मधुबनी डीएम आनंद शर्मा व एसपी योगेन्द्र कुमार ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, परिवहन मंत्री शीला मंडल एवं रामप्रीत मंडल मौजूद थे।