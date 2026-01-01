Language
    होम डिलीवरी के नाम पर गैस एजेंसियों की मनमानी, 50 रुपये तक वसूली पर जांच टीम गठित

    By Amod Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:33 PM (IST)

    अनुमंडल प्रशासन ने जांच दल गठित कर पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया।

    संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी)। LPG Home Delivery Charge: गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर उपभोक्ताओं से 40 से 50 रुपये अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आया है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल प्रशासन ने जांच दल गठित कर पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है।

    अनुमंडल कार्यालय सभागार में शुक्रवार को एसडीएम शारंग पाणि पांडेय की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक हुई।

    बैठक में समिति सदस्य आनंद कुमार झा, अनीता कुमारी एवं सुजीत झा ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी की गाड़ियों पर “फ्री होम डिलीवरी” लिखा रहता है, इसके बावजूद उपभोक्ताओं से जबरन 40 से 50 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं।

    साथ ही पेट्रोल पंपों पर सही माप एवं गुणवत्तापूर्ण ईंधन नहीं देने की शिकायत भी उठाई गई। बैठक में बचनु मंडल ने कहा कि पाली पंचायत में आवंटित गैस एजेंसी का संचालन नगर पंचायत बेनीपट्टी में किया जा रहा है।

    जिससे पाली पंचायत के उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। जिला परिषद सदस्य नसीमा प्रवीण ने विशनपुर पंचायत के मकिया में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की जांच कराने की मांग रखी।

    एसडीएम शारंग पाणि पांडेय ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया।

    वहीं, मो. ताजुद्दीन ने बिस्फी से बनकट्टा के बीच पेट्रोल पंप खोलने की मांग रखी। जन वितरण प्रणाली को लेकर विष्णुदेव यादव ने व्यवस्था को संतोषजनक बताया, लेकिन गोदाम से डीलरों को रोस्टर के अनुसार अनाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

    इस पर एसडीएम ने एमओ को निर्देश दिया कि सभी डीलरों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही अनाज दिया जाए। यदि किसी कारणवश अनाज वितरण में देरी हो तो इसकी सूचना पूर्व में मैसेज के माध्यम से देना सुनिश्चित किया जाए।

    बैठक में कालीशचंद्र झा कन्हैया ने ठंड के मौसम को देखते हुए मिट्टी तेल की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। अरुण कुमार यादव ने पिछली बैठकों में गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई।

    बैठक में भाजपा नेता जय सुंदर मिश्र, प्रो. मदन कुमार कर्ण, जिला परिषद सदस्य शोभा भारती, जदयू नेता प्रेम शंकर राय सहित अन्य सदस्यों ने जन वितरण व्यवस्था पर संतोष जताया।

    मौके पर एडीएसओ राजकुमार झा, मधवापुर व बिस्फी के एमओ, एजीएम मधवापुर शिल्पी गांधी, जिला परिषद ज्योति देवी सहित कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।