    किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, बिहार में इस जगह बनेगा मल्टीचैम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज

    By Shailendra Nath Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:45 PM (IST)

    झंझारपुर के किसानों को नवरात्र के पर्व के बीच बड़ी सौगात मिली है। उनकी पुरानी मांग पूरी होने के करीब पहुंच गई है। झंझारपुर मल्टी चैम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इसकी क्षमता 750 मीट्रिक टन सब्जी रखने की होगी। इसकी जानकारी स्थानीय विधायक सह सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने खुद दी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, झंझारपुर। झंझारपुर के किसानों को नवरात्र के पर्व के बीच बड़ी सौगात मिली है। उनकी पुरानी मांग पूरी होने के करीब पहुंच गई है।

    निकट भविष्य में झंझारपुर मंडी परिसर जिसे बाजार समिति भी कहा जाता है, में वेजफेड एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से मल्टी चैम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है।

    स्थानीय प्रशासन ने इस हेतु दो एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराया है। इस पर सरकारी साढ़े तीन करोड़ रुपया निर्माण मद में खर्च करेगी। इसकी क्षमता 750 मीट्रिक टन सब्जी रखने की होगी।

    इसकी जानकारी स्थानीय विधायक सह सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने खुद दी है। उन्होने बताया कि मिथिला सब्जी संघ के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।

    नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना

    मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित मिथिला सब्जी संघ को झंझारपुर मंडी परिसर में इसके निमित्त 2 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई है।

    3.5 करोड़ से अधिक की लागत की इस परियोजना हेतु निविदा जारी कर दी गई है। यह मधुबनी जिला का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं वाला कोल्ड स्टोरेज होगा।

    इस संबंध में जागरण ने मिथिला सब्जी संघ दरभंगा के अध्यक्ष माधवेन्द्र कुमार ठाकुर से पूछा तो उन्होने कहा कि उनके संघ का कार्यालय दरभंगा शोभन में है।

    मधुबनी एवं दरभंगा जिला के कुल 73 प्रखंड में उनका संघ कार्यरत है। झंझारपुर में इसके अध्यक्ष मेंहथ गांव के राजकुमार ठाकुर हैं। उन्होने कहा कि बिहार स्टेट वियर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने निविदा निकाली है।

    कोल्ड स्टोरेज बनने के बाद उनके संघ को हस्तानान्तरित किया जाएगा और उनका संघ उसका संचालन करेगा। उन्होने कहा कि स्थानीय हरा सब्जी को तो रखा ही जाएगा लेकिन पर्व त्योहार से पूर्व स्टोरेज करने पर सब्जी रखने से सब्जी के मूल्य भी झंझारपुर इलाका में नियंत्रित रहेगा।