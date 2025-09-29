किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, बिहार में इस जगह बनेगा मल्टीचैम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज

संवाद सूत्र, झंझारपुर। झंझारपुर के किसानों को नवरात्र के पर्व के बीच बड़ी सौगात मिली है। उनकी पुरानी मांग पूरी होने के करीब पहुंच गई है।

निकट भविष्य में झंझारपुर मंडी परिसर जिसे बाजार समिति भी कहा जाता है, में वेजफेड एवं सहकारिता विभाग के सहयोग से मल्टी चैम्बर्ड कोल्ड स्टोरेज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है।

स्थानीय प्रशासन ने इस हेतु दो एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराया है। इस पर सरकारी साढ़े तीन करोड़ रुपया निर्माण मद में खर्च करेगी। इसकी क्षमता 750 मीट्रिक टन सब्जी रखने की होगी।

इसकी जानकारी स्थानीय विधायक सह सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने खुद दी है। उन्होने बताया कि मिथिला सब्जी संघ के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।

नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित मिथिला सब्जी संघ को झंझारपुर मंडी परिसर में इसके निमित्त 2 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई है।