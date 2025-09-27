Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधुबनी के लोगों को तोहफा देंगे सीएम नीतीश कुमार, 8300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन

    By Braj Mohan Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    खुटौना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे जिनमें पश्चिमी कोशी नहर परियोजना और मधुबनी रिंग रोड प्रमुख हैं। वे लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    आज खुटौना के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, खुटौना। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा व पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से परसाही सिरसिया स्थित पश्चिमी कोसी नहर के किनारे विद्युत पावर ग्रिड के बगल में एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, पुलिस निरीक्षक, और थानाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्य के दौरान शक्ति का उपयोग करते हुए सभ्य एवं सौम्य भाषा का प्रयोग करें।

    डीएम ने मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों से असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और उपद्रवियों को तुरंत नियंत्रण में लेने का भी निर्देश दिया।

    पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अधिकारियों से कहा कि तैनात पुलिसकर्मियों और सिपाहियों को पहले ही ब्रीफ कर लिया जाए और उसके बाद रिहर्सल कर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाए। डीएम व एसपी अलग से राजनीतिक दलों के साथ जनप्रतिनिधियों से भी बैठक कर विचार विमर्श किए।

    उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और कार्यक्रम पूरी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। डीएम एवं एसपी ने मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रमों एवं जन संवाद के दरम्यान भीड़ को नियंत्रित रखने तथा संवाद कार्यक्रम में विशेष सावधानी बरती जाने की आवश्यकता बताई।

    बताया गया कि हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल की दूरी करीब चार किमी. है। मुख्यमंत्री हेलीपैड से सभा स्थल तक सड़क मार्ग से तय करेंगे और इस दरम्यान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न हो।

    डीएम ने बताया कि पीने के लिए पानी एवं शौचालयों की भी व्वस्था रहेगी। इसे सुव्यवस्थित रखे जाने का निर्देश दिया प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि यात्रा को बिना किसी व्यवधान के सफल बनाया जा सके।

    इन योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन

    • 8247.08 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास
    • 81.74 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा
    • प्रमुख योजनाओं में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य एवं मधुबनी रिंग रोड आदि शामिल है।

    प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री का प्रस्तावित मिनट-टू-मिनट

    खुटौना प्रखंड अन्तर्गत परसाही चौक के निकट चर्तुभुज ग्राम में धोखरा नदी से पूरब नवनिर्मित हेलीपैड पर पधारेंगे। तत्पश्चात सड़क मार्ग से करीब चार किमी. सिरसिया परसाही स्थित पावर ग्रीड के मैदान में आयोजित संवाद स्थल के लिये प्रस्थान करेंगे।

    सिरसिया-परसाही स्थित पावर ग्रीड के मैदान में एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। 12:20 बजे अपराह्न से 12:50 अपराह्न तक मुख्यमंत्री का विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास / उद्घाटन एवं लाभुकों के साथ बने विभिन्न विभागों के बने स्टालों में संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे।

    12:50 बजे पावर ग्रीड के मैदान में संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत कार्यकर्त्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके उपरांत सड़क मार्ग से परसाही चौक के निकट चर्तुभुज ग्राम में धोखरा नदी से पूरब नवनिर्मित हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा पटना के लिये प्रस्थान करेंगे।