    Bisfi vidhan sabha Chunav Result: रुझानों में बिस्फी से बीजेपी आगे, राजद प्रत्याशी दे रहा कांटे की टक्कर

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:42 AM (IST)

    बिस्फी विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है, लेकिन राजद से कड़ी टक्कर मिल रही है। यह सीट मधुबनी जिले में है। 2020 में भाजपा के हरिभूषण ठाकुर ने जीत हासिल की थी। आगामी चुनाव में भाजपा, राजद समेत कई दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं।

    डिजिटल डेस्क, बिस्फी। Bihar vidhan sabha chunav Result 2025: बिस्फी विधानसभा में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और यहां शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। वहीं राजद भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है।

    सीट का इतिहास

    बिस्फी विधानसभा क्षेत्र बिहार की 243 विधानसभाओं में से 35वीं विधानसभा है। यह विधानसभा मधुबनी जिले का हिस्सा है। 1967 में हुए चुनाव में यहां सीपीआई के पी के पूर्बे चुनाव जीते थे। 2015 में आरजेडी के फयाज़ अहमद ने चुनाव जीता था। 2020 में भाजपा के हरिभूषण ठाकुर ने इस सीट पर कब्जा जमाया था।

    2025 में सीट से प्रत्याशी

     प्रत्याशी                  राजनीतिक दल

    हरि भूषण ठाकुर बचौल: भारतीय जनता पार्टी

    आसिफ अहमद: राष्ट्रीय जनता दल

    सोनू कुमार: जनशक्ति जनता दल

    संजय कुमार मिश्र: जन सुराज पार्टी

    अरविंद कुमार मिश्र: आम आदमी पार्टी

    बृजमोहन ठाकुर: जागरूक जनता पार्टी

    मो. मोहिउद्दीन: निर्दलीय

    सोगारथ चौपाल: निर्दलीय