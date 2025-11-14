Bisfi vidhan sabha Chunav Result: रुझानों में बिस्फी से बीजेपी आगे, राजद प्रत्याशी दे रहा कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, बिस्फी। Bihar vidhan sabha chunav Result 2025: बिस्फी विधानसभा में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और यहां शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। वहीं राजद भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है।

सीट का इतिहास

बिस्फी विधानसभा क्षेत्र बिहार की 243 विधानसभाओं में से 35वीं विधानसभा है। यह विधानसभा मधुबनी जिले का हिस्सा है। 1967 में हुए चुनाव में यहां सीपीआई के पी के पूर्बे चुनाव जीते थे। 2015 में आरजेडी के फयाज़ अहमद ने चुनाव जीता था। 2020 में भाजपा के हरिभूषण ठाकुर ने इस सीट पर कब्जा जमाया था।