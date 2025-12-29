Language
    पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तय, सरकार पर उपेक्षा का आरोप

    By Abhay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    Old Pension Scheme Bihar: जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन तेज करने का संकल्प। प्रतीकात्मक फोटो 

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Bihar Teachers Protest: पुरानी पेंशन सहित राज्यकर्मी सुविधाओं की मांग को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जिला इकाई मधुबनी ने आंदोलन का ऐलान किया है।

    संघ के नेताओं ने सरकार पर शिक्षकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक पुरानी पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश जैसी सुविधाएं लागू नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

    सप्ता स्थित संघ कार्यालय में आयोजित जिला इकाई की बैठक में हाल ही में संपन्न संकल्प दिवस कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति अपना रही है।

    शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उससे जुड़ी सुविधाओं से अब भी वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने नियोजन शिक्षकों को अविलंब प्रोन्नति देने की भी मांग की।

    प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधान शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक समेत सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन नहीं मिलना शिक्षकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

    बैठक में जिला प्रधान सचिव पवन कुमार चौधरी ने ई-शिक्षा कोष के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या के कारण शिक्षक समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं।

    ऐसे में उपस्थिति पंजी के माध्यम से हाजिरी दर्ज करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए, अन्यथा जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन तेज किया जाएगा।

    संघ नेताओं ने शिक्षकों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

    बैठक में जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद हुसैन, जिला प्रवक्ता अंकलित कुमार झा, जिला महिला प्रभारी गीता कुमारी, जयप्रकाश, जिला सचिव रणजीत कुमार, देवानंद झा, शंभूनाथ सिंह, लाल बिहारी प्रसाद वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।