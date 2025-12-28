ठंड ने रोकी रफ्तार, भारत–नेपाल ट्रेन में सन्नाटा, सफर से कतरा रहे यात्री

संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी) । कड़ाके की ठंड ने इस बार सिर्फ जनजीवन ही नहीं, रेल की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। भारत से नेपाल जाने वाली ट्रेनों में कभी यात्रियों की चहल-पहल रहती थी, लेकिन अब वही डिब्बे सन्नाटे से भरे नजर आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, घना कोहरा और गिरते तापमान के कारण यात्री सफर करने से कतराने लगे हैं। इसका सीधा असर भारत–नेपाल रेल सेवा पर दिख रहा है, जहां यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

बीते कई दिनों से कड़ाके की ठंड शीतलहर का असर जयनगर सीमावर्ती बाजारों पर देखा जा रहा है। ठंड को लेकर लोग जरूरत के तहत घर से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों और सड़कों के साथ रेलवे स्टेशन विरान नजर आ रहा है।

हालांकि ठंड को देखते हुए जयनगर नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा अलाव का बंदोबस्त किया गया। लेकिन अलाव से ठंड का बचाव संभव नहीं। तापमान के गिरने के साथ आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर व्यक्तिगत कार्य को लेकर लोग घर से बाहर आ रहे हैं।