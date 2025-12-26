Language
    प्रेम विवाह की सजा? रुख्सती के दौरान युवक को जहर खिलाने का आरोप, पत्नी भी अस्पताल में भर्ती

    By Md Ali Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:26 AM (IST)

    बिहार के जयनगर में प्रेम विवाह के बाद रुख्सती के दौरान पति को जहर देने का आरोप लगा है। आरोप है कि ससुराल वालों ने खाने में जहर मिलाकर दिया, जिससे पति ...और पढ़ें

    युवक की पत्नी भी ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। जागरण

    संवाद सहयोगी, जयनगर (मधुबनी)। Love Marriage Poison Case: ललमनिया थाना क्षेत्र के बेलहा वजीरपुर गांव निवासी 22 वर्षीय मो. मुस्तफा और उनकी पत्नी साहिबा खातुन को जहर खाने की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना प्रेम विवाह के बाद रुख्सती के दौरान सामने आई है। दोनों की शादी करीब 20 दिन पहले हुई थी।

    मो. मुस्तफा ने आरोप लगाया कि गुरुवार शाम वह अपनी पत्नी की रुख्सती कराने ससुराल, जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला वार्ड संख्या 16 गया था। इसी दौरान ससुराल पक्ष ने खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दिया, जिससे वह बेहोश होने लगा। होश जाते समय उसने मोबाइल फोन से अपने भाई मो. शमशेर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन एंबुलेंस से उसे जयनगर अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे।

    कुछ देर बाद उसकी पत्नी साहिबा खातुन को भी जहर खाने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक डॉ. शैलेश कुमार ने बताया कि दोनों ने विषैला पदार्थ का सेवन किया है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया।

    मारपीट का भी आरोप

    मो. मुस्तफा का कहना है कि जब उसका भाई उसे लेने ससुराल पहुंचा, तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। वहीं, पत्नी साहिबा खातुन ने अलग बयान देते हुए आरोप लगाया कि मो. मुस्तफा रुख्सती के लिए आया था और विवाद के दौरान एक ठंडा की बोतल में रखे किसी पदार्थ को उसने खुद भी पिया और उसे भी पिला दिया।

    पुलिस जांच में जुटी

    घटना की सूचना मिलने पर जयनगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों का बयान दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।