पहले 'हसबैंड' का दोस्त बना, फिर बच्चों-पति को छोड़ने का दबाव… ब्लैकमेलिंग से टूटी महिला

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Woman Blackmail Case Bihar: सोशल मीडिया और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर अपराध अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रह गया है। भावनात्मक और मानसिक शोषण के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं।

ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मधुबनी जिले से सामने आया है, जहां एक महिला को पहले पति का दोस्त बनकर झांसे में लिया गया और फिर उसी व्यक्ति ने उसे ब्लैकमेल कर परिवार छोड़ने का दबाव बनाया। जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने इस संबंध में जिला साइबर थाना में राजनगर थाना क्षेत्र के करहिया निवासी रामसेवक ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है और वह बच्चों के साथ गांव में रहती है।

इसी दौरान आरोपित ने फोन कर खुद को उसके पति का परिचित बताया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे फोन कॉल से वीडियो कॉल तक पहुंच गया। भरोसा बढ़ने के बाद आरोपित महिला के घर आने-जाने लगा। इसी दौरान उसने महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए।

महिला का आरोप है कि आरोपित ने उसके मोबाइल से रिश्तेदारों और परिचितों के नंबर भी अपने फोन में सेव कर लिए। इसके बाद उसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपित दबाव बनाने लगा कि वह अपने बच्चों और पति को छोड़कर उसके साथ रहे।

जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिश्तेदारों व परिचितों को भेजकर बदनाम करना शुरू कर दिया। इससे मानसिक रूप से टूट चुकी महिला ने आखिरकार साइबर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।