Bihar Chunav: मिथिला में जन सुराज ने बदला चुनावी खेल, NDA और महागठबंधन की बढ़ी मुश्किलें

ब्रज मोहन मिश्र, मधुबनी। मिथिलांचल के गढ़ मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में जन सुराज पार्टी (जसुपा) कई सीटों पर हार-जीत का फैक्टर बनने की जुगत में है। कुछ सीटों पर वह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही। इन तीन जिलों में 30 सीटों में अभी 22 एनडीए के पास हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरभंगा की 10 में नौ, मधुबनी की 10 में आठ और समस्तीपुर की 10 में पांच सीटें। महागठबंधन के लिए इन सीटों पर बढ़त बनाना कड़ी चुनौती होगी। खासकर दरभंगा और मधुबनी में। वह भी तब जब नाम वापसी के दिन तक महागठबंधन में विवाद चलता रहा।

मधुबनी की बाबूबरही सीट से वीआइपी प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव को नामांकन वापस लेना पड़ा। वहां से अब राजद ही लड़ेगा। जसुपा के आलोक यादव मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी शांति देवी भी एक फैक्टर बन सकती हैं।

झंझारपुर सीट पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। उनके मुकाबले वही योद्धा इस बार भी हैं, जिन्हें लंबे अंतर से नीतीश मिश्रा ने 2020 में पटखनी दी थी। मधुबनी की फुलपरास में परिवहन मंत्री शीला मंडल के सामने कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा की जगह जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को उता

गौड़ाबौराम और जाले में चतुष्कोणीय मुकाबला दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट पर वीआइपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी और राजद प्रत्याशी अफजल अली खां की लालू प्रसाद के फरमान से बगावत की तस्वीर क्या रूप लेगी, चुनाव प्रचार के गति पकड़ने के बाद ही आकलन किया जा सकता है।