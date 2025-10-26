Bihar Chunav: मिथिला में जन सुराज ने बदला चुनावी खेल, NDA और महागठबंधन की बढ़ी मुश्किलें
मिथिला क्षेत्र में जन सुराज पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस दल की वजह से कई सीटों पर राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, जिससे दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में विभाजन हुआ है। जन सुराज की मजबूत उपस्थिति ने उम्मीदवारों के लिए जीत को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
ब्रज मोहन मिश्र, मधुबनी। मिथिलांचल के गढ़ मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में जन सुराज पार्टी (जसुपा) कई सीटों पर हार-जीत का फैक्टर बनने की जुगत में है। कुछ सीटों पर वह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही। इन तीन जिलों में 30 सीटों में अभी 22 एनडीए के पास हैं।
दरभंगा की 10 में नौ, मधुबनी की 10 में आठ और समस्तीपुर की 10 में पांच सीटें। महागठबंधन के लिए इन सीटों पर बढ़त बनाना कड़ी चुनौती होगी। खासकर दरभंगा और मधुबनी में। वह भी तब जब नाम वापसी के दिन तक महागठबंधन में विवाद चलता रहा।
मधुबनी की बाबूबरही सीट से वीआइपी प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव को नामांकन वापस लेना पड़ा। वहां से अब राजद ही लड़ेगा। जसुपा के आलोक यादव मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी शांति देवी भी एक फैक्टर बन सकती हैं।
झंझारपुर सीट पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। उनके मुकाबले वही योद्धा इस बार भी हैं, जिन्हें लंबे अंतर से नीतीश मिश्रा ने 2020 में पटखनी दी थी। मधुबनी की फुलपरास में परिवहन मंत्री शीला मंडल के सामने कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा की जगह जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल को उता
गौड़ाबौराम और जाले में चतुष्कोणीय मुकाबला दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट पर वीआइपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी और राजद प्रत्याशी अफजल अली खां की लालू प्रसाद के फरमान से बगावत की तस्वीर क्या रूप लेगी, चुनाव प्रचार के गति पकड़ने के बाद ही आकलन किया जा सकता है।
जाले की लड़ाई को कांग्रेस के बागी मशकुर उस्मानी और ओवैसी के उम्मीदवार अपना-अपना कोण दे रहे। राजद में रहकर अचानक कांग्रेस का टिकट पाने वाले ऋषि मिश्रा के लिए समन्वय की चुनौती है।
दरभंगा की 10 सीटों में गौड़ाबौराम और आंशिक रूप से जाले को छोड़कर कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं है। बिस्फी में सीधा मुकाबला राजद उम्मीदवार आसिफ अहमद और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बीच है। जसुपा के संजय मिश्रा मुकाबले को रोचक बनाने में लगे हैं।
