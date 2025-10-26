Bihar Election 2025: बिहार के विकास का मॉडल देशभर में बना मिसाल, पटना में बोले नीतीश कुमार

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। बिहार के विकास का माडल देशभर में मिसाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने पटना जिले के फुलवारीशरीफ के रामकृष्ण नगर स्थित शिवाजी चौक मैदान में शनिवार को राजग प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि हमने जो कहा, वो किया। वर्ष 2005 से पहले बिहार में भय और अपराध का माहौल था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद राज्य में अमन-चैन कायम हुआ। आज लोग देर रात तक अपने काम के लिए निकलते हैं, जबकि पहले शाम के बाद घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता था।

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने दो लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की है और वर्तमान में पांच लाख 20 हजार सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 2006 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और उपचार की व्यवस्था शुरू की गई। पहले केवल 12 मेडिकल कालेज थे, अब राज्य के 27 जिलों में नए मेडिकल कालेज खोले जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमसे पहले 15 साल तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार का बजट ऐतिहासिक होगा, जिसमें मखाना बोर्ड, नए एयरपोर्ट, खेलो इंडिया कार्यक्रम और अन्य आधारभूत संरचनाओं को शामिल किया जाएगा।