Bihar Election 2025: बिहार के विकास का मॉडल देशभर में बना मिसाल, पटना में बोले नीतीश कुमार
पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने बिहार इलेक्शन 2025 के संदर्भ में अपनी सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की।
संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। बिहार के विकास का माडल देशभर में मिसाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने पटना जिले के फुलवारीशरीफ के रामकृष्ण नगर स्थित शिवाजी चौक मैदान में शनिवार को राजग प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि हमने जो कहा, वो किया। वर्ष 2005 से पहले बिहार में भय और अपराध का माहौल था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद राज्य में अमन-चैन कायम हुआ। आज लोग देर रात तक अपने काम के लिए निकलते हैं, जबकि पहले शाम के बाद घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता था।
उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने दो लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की है और वर्तमान में पांच लाख 20 हजार सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 2006 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और उपचार की व्यवस्था शुरू की गई। पहले केवल 12 मेडिकल कालेज थे, अब राज्य के 27 जिलों में नए मेडिकल कालेज खोले जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमसे पहले 15 साल तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार का बजट ऐतिहासिक होगा, जिसमें मखाना बोर्ड, नए एयरपोर्ट, खेलो इंडिया कार्यक्रम और अन्य आधारभूत संरचनाओं को शामिल किया जाएगा।
पटना मेडिकल कालेज में 5000 से अधिक बेड का नया अस्पताल बन रहा है, जबकि आइजीआइएमएस को 3000 बेड और नालंदा मेडिकल कालेज को 2500 बेड का विस्तार दिया जा रहा है।
सभा में उपस्थित नेताओं ने भी लोगों से अपील की कि छह नवंबर को सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मंच पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, जदयू उम्मीदवार श्याम रजक, गुलाम गौस सहित कई जदयू नेता मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।